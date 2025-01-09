Не підлягає відновленню: орендодавець шокований, хто два роки жив у його квартирі – фото

Весь цей час він не навідувався до помешкання і не підозрював, що там відбувається.

Мешканець Шанхаю був шокований, коли виявив, що квартира, яку він здав в оренду два роки тому, перетворилася на курник і не підлягає відновленню.

Про це пише Oddity Central.

Нещодавно власник помешкання отримав повідомлення від сусідів про дивні звуки і неприємний запах, що доносилися з квартири, яку він здав орендареві два роки тому. Задоволений тим, що вчасно отримував щомісячну орендну плату, чоловік не перевіряв квартиру до минулого місяця. Він виявив, що вона повна курей, які блукають і літають приміщенням.

"Тут смердить", - сказав розлючений домовласник в інтерв'ю Dianshi News. "І підлога, і стіни сильно зруйновані. Квартира потребує капітального ремонту і повинна бути повністю оздоблена, інакше там ніхто не зможе жити".

Чоловік орендував квартиру для курей / Фото: скриншот з відео

Орендодавець поскаржився, що орендної плати, яку він отримував від орендаря протягом останніх двох років, було недостатньо для покриття витрат на необхідний ремонт, і наразі він просить поради в Інтернеті, як вирішити цю ситуацію.

Одна із сусідок чоловіка, жінка на прізвище Ву, розповіла журналістам, що вона та інші сусіди поскаржилися до адміністрації будинку на сморід, що виходить із квартири, але все, що орендар зробив, це зачинив вікна помешкання. Тим часом пошкодження підлоги та стін квартири тривало.

Квартира до заселення курей / Фото: скриншот з відео

"Мені дуже сумно, що дім, над яким я так старанно працював, щоб прикрасити, був зруйнований таким чином, коли я вперше здав його в оренду", — поскаржився власник, додавши, що він викликав поліцію, дізнавшись про ситуацію.

Чоловік орендував квартиру для курей / Фото: скриншот з відео

За законом орендодавець може подати на орендаря до суду та вимагати відшкодування значної шкоди, завданої його майну, але немає жодних гарантій, що він зможе надати компенсацію.

Нагадаємо, у Франції орендодавець зняв у помешканні двері та вікна посеред зими заради помсти. Жінка, яка орендує житло з донькою, забарикадувала їх картоном.

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