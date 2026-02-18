Не піднявся — без диплома: школярі мають підкорити 15-метрову стіну, щоб отримати атестат

Реклама

Середня школа в окрузі Чанхуа на Тайвані стала відомою завдяки незвичній вимозі до випускників — щоб отримати атестат, учні повинні піднятися на 15-метрову скелелазну стіну.

Про це пише Oddity Central.

Йдеться про Ershui Senior High School, на території якої розташована одна з найвищих шкільних скелелазних стін у країні — приблизно заввишки з п’ятиповерховий будинок.

Учні проходять шість занять зі скелелазіння щотижня, тренуючи, силу та витривалість, концентрацію, рівновагу, координацію рухів.

Фінальним випробуванням стає підіймання на повну висоту стіни. Лише після цього школярі можуть отримати диплом про завершення навчання.

Адміністрація школи наголошує, що мета ініціативи — не лише фізична підготовка, а й формування характеру, впевненості в собі та вміння долати страх.

Інтерес до скелелазіння на острові зріс після гучного сходження американського альпініста Алекса Гоннолда на хмарочос Taipei 101 без страховки. Проте в Ershui Senior High School така практика існує вже багато років і є частиною освітньої програми.

Учні Ershui Senior High School / © скриншот з відео

Попри те, що 15-метрова стіна має загрозливий вигляд навіть для дорослих, школярі ставляться до неї з ентузіазмом. Багато хто із задоволенням тренується у вільний час, а деякі навіть займаються скелелазінням разом із батьками.

У школі переконані: цей досвід допомагає підліткам розвинути витривалість і психологічну стійкість — якості, що стануть у пригоді далеко за межами класної кімнати.

