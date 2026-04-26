У штаті Флорида, США, стався незвичний дорожній інцидент. Потужний пікап фактично переїхав низький спорткар Lamborghini Huracán вартістю близько 335 000 доларів (14 639 500 гривень).

Про це пише Daily Star.

Власник автомобіля, Рамон Феррер, намагався припаркуватися, коли з-за повороту на швидкості виїхав тюнінгований Chevrolet Silverado. Машина врізалася у суперкар і практично розчавила його передню частину.

За попередніми даними, пікап мав підняту підвіску, через що його кабіна була значно вищою за стандартну. Ймовірно, саме це стало причиною того, що водійка не помітила низькопрофільний автомобіль перед собою.

На кадрах з місця події, які поширили у соцмережах, видно, як жінка-водійка шоковано реагує на наслідки аварії. Вона тримається за голову, усвідомлюючи масштаб пошкоджень.

Інформації про постраждалих немає.

Сам Феррер, який раніше називав свій Lamborghini «автомобілем мрії», прокоментував інцидент у соцмережах. Він зазначив, що головне — це здоров’я, а не матеріальні речі.

«Сьогодні я народився заново. Дякую за ще один день і шанс», — написав підприємець, додавши, що попереду в нього ще багато можливостей.

Нагадаємо, автобус з українцями потрапив у ДТП в Болгарії.