Не поспішайте викидати старий садовий шланг: десять геніальних способів використати його вдома

Що зробити зі старого садового шланга / © pexels.com

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Якщо у вас у гаражі чи сараї давно лежить непотрібний шланг, не поспішайте його викидати. Ми зібрали десять ідей, які допоможуть знайти йому нове застосування.

Зробіть ручку для важких пакетів

Коли доводиться нести кілька пакетів із продуктами, їхні тонкі ручки швидко починають врізатися в пальці. Особливо незручно, якщо покупки важкі.

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Вирішити проблему допоможе шматок старого шланга. Відріжте фрагмент завдовжки приблизно 10–15 сантиметрів і зробіть уздовж нього розріз. Усередину можна вставити ручки кількох пакетів. У результаті вони зберуться в одну широку ручку, яку значно зручніше тримати.

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Такий пристрій можна залишити в машині або покласти в сумку для покупок.

Захистіть кору молодих дерев

Підв’язуючи молоді дерева, кущі чи високі рослини, легко пошкодити їхню кору звичайною мотузкою або дротом. Особливо якщо кріплення затягнуте надто сильно.

Щоб цього не сталося, використайте старий садовий шланг. Відріжте невеликий шматок, протягніть крізь нього дріт або мотузку та обережно закріпіть рослину. Шланг слугуватиме прокладкою між кріпленням і стовбуром, зменшуючи тертя.

Час від часу перевіряйте підв’язку: дерево росте, тому кріплення не повинно врізатися в кору.

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Зробіть фіксатор для сміттєвого пакета

Знайома ситуація: кладете пакет у відро, починаєте викидати сміття, а він сповзає всередину. Доводиться знову поправляти краї, а іноді й відмивати саме відро.

Є простий спосіб цього уникнути. Наріжте старий шланг на кілька невеликих шматків і зробіть у кожному поздовжній розріз. Надягніть їх на край відра поверх загорнутого назовні пакета. Такі фіксатори утримуватимуть його на місці.

Особливо зручно використовувати цей спосіб для великих відер у гаражі, майстерні або на дачі.

Сплетіть килимок для ґанку чи тераси

Довгий шланг можна перетворити на незвичайний килимок. Він підійде для дачного ґанку, тераси або входу до господарського приміщення.

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Для цього згорніть шланг у спіраль, щільно притискаючи витки один до одного. Зафіксувати їх можна міцними пластиковими стяжками. Якщо маєте кілька шлангів різних кольорів, спробуйте поєднати їх в одному виробі.

Килимок із такого матеріалу легко очищати від бруду, що особливо зручно після роботи на городі. Головне — добре закріпити всі витки та перевірити, чи не ковзає готовий виріб на підлозі.

Зробіть зручнішу ручку для відра

Металева ручка відра або каністри може сильно тиснути на пальці, особливо коли всередині вода чи інший важкий вантаж. Щоб переносити такі ємності було комфортніше, використайте шматок старого шланга.

Відріжте фрагмент потрібної довжини та надягніть на металеву ручку. Якщо зняти її неможливо, зробіть поздовжній розріз і обгорніть шлангом метал.

У результаті ручка стане товстішою, а тримати її буде зручніше. Така дрібниця стане у пригоді під час поливання городу, прибирання або господарських робіт.

Захистіть гострі леза садових інструментів

Зберігати пилки, сокири та інші інструменти з гострими краями без захисних чохлів незручно й небезпечно. Вони можуть пошкодити сусідні речі або стати причиною випадкових порізів.

Для простого захисту підійде старий шланг. Відріжте шматок відповідної довжини, розріжте його вздовж і надягніть на лезо. Матеріал закриє гострий край і допоможе безпечніше зберігати інструмент.

Перед використанням обов’язково знімайте такий чохол. Також перевірте, щоб він не спадав під час зберігання.

Наведіть лад у гаражі за допомогою старого шланга

Якщо викрутки, ключі та плоскогубці постійно губляться серед інших речей, спробуйте зробити для них простий органайзер.

Візьміть дерев’яну дошку та наріжте шланг на короткі відрізки. Кожен із них розріжте вздовж і прикріпіть до дошки шурупами з шайбами. Вийдуть невеликі тримачі, у які можна вставляти інструменти.

Ще один варіант — використати короткі шматки шланга як накладки на металеві губки плоскогубців. Вони допоможуть захистити поверхню деталей від подряпин під час роботи.

Використайте шланг для очищення дна басейну

На дні басейну нерідко збираються пісок, дрібне листя та інше сміття. Якщо спеціального пилососа під рукою немає, можна розглянути використання садового шланга в системі очищення.

Один із можливих варіантів — сифонна система, яка працює завдяки переміщенню води через шланг. Потік допомагає прибирати забруднення з дна, але для цього потрібні відповідна довжина шланга та правильне розташування його кінців.

Важливо врахувати особливості басейну й не намагатися запускати сифон, втягуючи воду ротом. Якщо конструкція потребує підключення до насоса, переконайтеся, що таке використання сумісне з обладнанням.

Облаштуйте крапельний полив

Старий шланг може стати частиною системи поливу на городі або клумбі. Наприклад, його можна використати як основну трубку, до якої під’єднуються тонші лінії крапельного поливу.

Для цього знадобляться спеціальні з’єднувачі та отвори відповідного діаметра. Вода надходитиме безпосередньо до рослин, тому не доведеться щоразу поливати кожну грядку вручну.

Якщо шланг має невеликі отвори, через які просочується вода, його також можна прокласти вздовж грядок. Однак спочатку перевірте, чи рівномірно розподіляється вода і чи немає надто сильних витоків.

Для такого використання варто брати лише шланг із матеріалу, придатного для поливання рослин.

Зробіть оригінальний настінний годинник

Старий шланг може стати основою для незвичайного декоративного годинника. Така річ матиме доречний вигляд у дачному будинку, майстерні або на закритій веранді.

Згорніть шланг у коло потрібного розміру та надійно зафіксуйте його. Для декору можна використати джутову мотузку, якою обмотують поверхню шланга. У центрі закріпіть основу з циферблатом і встановіть годинниковий механізм.

Замість стандартних цифр можна використати дерев’яні кружечки, ґудзики або інші невеликі декоративні деталі. У результаті вийде цікава прикраса, зроблена з матеріалу, який міг би опинитися на смітнику.

Що варто перевірити перед повторним використанням шланга

Перш ніж братися за роботу, огляньте старий шланг. Якщо він лише втратив герметичність, це ще не означає, що його не можна використовувати для інших потреб.

Однак є кілька нюансів:

Очистіть його від бруду. Змийте землю, пил і залишки рослин, особливо якщо плануєте використовувати шланг у будинку. Перевірте стан матеріалу. Якщо він кришиться, має гострі краї або сильно потріскався, для міцних конструкцій такий варіант не підійде. Обережно нарізайте шланг. Використовуйте гострий ніж або міцні ножиці, працюйте на стійкій поверхні та бережіть руки. Не використовуйте його для питної води. Старий шланг невідомого складу не варто застосовувати для води, яку плануєте пити, або для контакту з продуктами. Перевірте надійність кріплень. Це особливо важливо для органайзерів, захисних накладок та інших виробів, від яких залежить безпека.

Як бачите, навіть старий садовий шланг може знайти застосування в господарстві. Іноді достатньо кількох відрізків, щоб зробити корисну річ для гаража, саду чи будинку. Тож перш ніж позбуватися старого приладдя, варто подумати, чи не стане воно в пригоді для однієї з таких ідей.

FAQ

Що можна зробити зі старого садового шланга?

Зі старого садового шланга можна зробити килимок для ґанку, ручку для перенесення пакетів, захисні накладки для інструментів, фіксатори для сміттєвих пакетів або органайзер для гаража. Також його можна використати для підв’язування молодих дерев і облаштування системи крапельного поливу.

Як використати старий шланг на дачі?

На дачі старий шланг стане у пригоді для кількох господарських завдань. Ним можна захистити кору молодих дерев під час підв’язування, зробити килимок біля входу, облаштувати полив грядок або впорядкувати садові інструменти. Навіть короткі шматки шланга можуть стати корисними, якщо правильно підібрати їм застосування.

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