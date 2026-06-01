Не працював і отримав компенсацію: індієць відсудив у британської компанії 30 тисяч фунтів

Індієць відсудив у роботодавця компенсацію

Громадянин Індії відсудив компенсацію майже 30 тисяч фунтів стерлінгів після того, як британський роботодавець не дав йому роботу. Суд зобов’язав компанію виплатити Шабіну Шаджі компенсацію за роботу з догляду, яку йому не надали після приїзду до Великої Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

Громадянин Індії, який приїхав до Великої Британії на роботу, щоб працювати фахівцем з догляду за візовою програмою після Brexit, отримав майже 30 000 фунтів стерлінгів, оскільки його роботодавець не надав йому жодного робочого дня протягом року.

Суд з трудових суперечок зобов’язав компанію з догляду Swan Care Solutions Ltd виплатити Шабіну Шаджі зарплатню за роботу, яку він «був готовий і хотів виконувати». Суд зважив на те, що у Великій Британії є серйозний брак медичних працівників. Саме через це Шаджі емігрував з Індії до Стаффорда, придбав собі машину для роботи та пройшов онлайн-навчання 2023 року.

На суді індієць розповів, що звернувся по пораду з пошуку роботи у Великій Британії до YouTube-блогерки. Саме вона вивела його на контакт з майбутнім роботодавцем. Перед цим Шабін Шаджі заплатив агентам з пошуку роботи 17 000 фунтів стерлінгів. Саме вони працевлаштували його на роботу, де чоловікові не давали працювати.

Після цього індієць отримав сертифікат спонсорства, який дав йому право жити і працювати у Великій Британії. Працевлаштування у компанії було затверджене Міністерством внутрішніх справ.

Однак випускник факультету комп’ютерних наук, який раніше працював у сфері охорони здоров’я в Індії, опинився у злиднях. Роботодавець у Стаффордширі не надав йому жодної зміни попри неодноразові прохання.

Віза, яку отримав громадянин Індії, не дозволяла йому працювати на будь-кого понад 20 годин на тиждень. У квітні 2024 року він зміг працевлаштуватися на іншу роботу. Попри все Шаджі довелося повернутися до Індії через погіршення стану здоров’я.

33-річний чоловік виграв позов про компенсацію за несплату зарплати за допомогою благодійної організації захисту прав працівників Work Rights Centre.

«Ми бачили безліч випадків, коли мігрантам, які працюють у сфері догляду за хворими та літніми, продавали мрію в Британії. Вони залишали свою кар’єру та сім’ї, а потім опинялися у злиднях, покинуті своїми роботодавцями і державою», — заявила виконавча директорка організації Дора-Олівія Вікол.

У суді компанія, яка не давала чоловікові робочі зміни, заявила, що пропонувала йому працювати за готівку та скористатися послугами продовольчого банку, коли він заявив про фінансові труднощі. Йому пообіцяли, що зв’яжуться, щойно знайдуть для нього роботу.

У травні суд ухвалив рішення про виплату постраждалому з Індії 8 700 фунтів стерлінгів як судові витрати, а також 28 843 фунтів стерлінгів зарплати, відпускних і компенсації за недотримання умов контракту.

«Позивач зробив усе необхідне, щоб почати працювати… Він перебував у країні, мав усі необхідні дозволи та жив у потрібному місці. Проте відповідач не надав йому роботу і не заплатив йому», — заявила суддя Кейт Едмондс.

Шабін Шаджі розповів, що пив воду з крана та купував протерміновані продукти, щоб вижити. Також йому довелося щонеділі ходити до церкви та просити там їжу. Він додав, що не очікував, що у Британії нікому немає діла до долі мігрантів.

Компанія Swan Care Solutions не прокоментувала ситуацію.

