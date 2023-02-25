Не припускайтесь цих помилок: як вирощувати помідори в домашніх умовах

Кожен сорт помідорів запрограмований на свою врожайність і головне завдання будь-якого городника — не знизити її. Читайте в матеріалі ТСН.ua про помилки, яких часто припускаються ті, хто вирощує помідори в домашніх умовах.

Не залишайте пасинків

Це часта помилка багатьох городників-початківців, які дуже тішаться всім паросткам і не видаляють пасинків. Проте, така поведінка неправильна, адже рослина витрачає на їхнє зростання ті соки і сили, які повинні були йти на збільшення кількості плодів. Врожайність знижується. А ще від великої кількості пасинків помідори будуть довше дозрівати.

Щільне вирощування томатів на грядці

Хоча метод "загущеного посадження" дійсно існує і його широко практикують, однак для томатів він не підходить. Кущі помідорів повинні добре провітрюватися, їм потрібно прогріватися сонечком з кожного боку, тому близько посаджені кущі будуть лише заважати один одному. Тісне сусідство стає причиною того, що витягується міжвузля, а самі рослини стають більш схильними до розвитку різних хвороб.

Недостатнє або надмірне поливання

Помідори потребують великої кількості води, щоб донести кальцій до найвищих верхівок. Особливо важливо правильно поливати кущі в перші тижні після висаджування розсади. Якщо вологи буде недостатньо, рослина зів'яне, її бутони почнуть обпадати, а вже дозрілі плоди тріскатися. Однак не потрібно і заливати томати, тому що вони можуть в такому разі частіше хворіти грибковими захворюваннями.

Звичайно, виникає запитання — скільки ж води потрібно лити під томатний кущ? Стандартною нормою вважається 5 л води. Обов'язкове і регулярне поливання вранці чи ввечері. Зазвичай вистачає 2-3 таких поливань на тиждень (якщо стоїть нормальна погода). Варто стежити за забарвленням листя помідорів. Якщо вони темніють чи в'януть — поливання недостатнє.

Намагайтеся, щоб вода не потрапляла на листя і стебла томатів. Інакше це може призвести до появи на них опіків. Тому рідину краще виливати безпосередньо від коріння або створити навколо куща ямку у землі та лити воду в неї. Щоб волога не випарувалася, після поливання ямку слід засипати землею.

Не давайте розсаді перерости

Таке відбувається з кількох причин: невчасна купівля розсади або неправильно визначений термін пересаджування її у відкритий ґрунт. Якщо висадити перерослу розсаду, то вона витратить надто багато енергії на адаптацію та укорінення. Ці сили могли б піти на те, щоб підвищити врожайність.

Томатам потрібно допомагати запилюватися

Томати самозапилюються, але для підвищення врожайності їм потрібно допомогти в цьому процесі. Чим краще запилення, тим більше плодів ви отримаєте.

Процедура запилювання зовсім нелегка. Її потрібно проводити лише в сонячну та суху погоду. Для цього струшуються помідорні кущі, щоб пилок з тичинок потрапляв на маточку. Можна не струшувати кожен кущ окремо, а просто потрусити мотузку, якою підв'язаний ряд томатів.

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