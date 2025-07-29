Не просто кошмар, а сигнал тіла: чому люди прокидаються між 3:00 та 5:00 ранку

Я знову прокинувся: наука пояснює, чому ми не спимо о 3-й ночі / © Credits

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Ви коли-небудь прокидалися о 3-й годині ночі, дивуючись, чому ваш організм вирішив, що час вставати? Ви не самотні, і причини можуть здивувати.

Чому люди часто прокидаються між 3 і 5 годинами ночі, йдеться у статті Express.

Це явище добре задокументовано протягом усієї історії, починаючи зі скандинавського фольклору. Для давніх скандинавів найперші години між ніччю та світанком були відомі як «година вовка» — час, «коли більшість людей помирає, сон найглибший, а кошмари — найреальніші».

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Деякі релігії також називають це вікно «годиною диявола» — періодом, коли привиди та демони вважаються найактивнішими, а надприродні видіння — найпоширенішими.

Але немає потреби для тривоги — наука пропонує набагато обнадійливіше пояснення. Людський організм дотримується природного 24-годинного циклу, який регулює сон, рівень гормонів та інші важливі функції організму у відповідь на світло та темряву.

То чому ж трапляються ці ранні пробудження? Експерти кажуть, що не завжди є одна причина, але розуміння найпоширеніших тригерів може допомогти вам відновити спокійну ніч.

Перерви в туалеті

Для деяких пробудження о 3-й годині ночі зовсім не є загадкою — це просто біологія. Ніктурія, або пробудження для сечовипускання вночі, є поширеною причиною ранкового неспання. Вона може бути спровокована вживанням надмірної кількості рідини перед сном, особливо кави чи алкоголю, але також може вказувати на такі приховані захворювання, як проблеми з сечовим міхуром, обструктивне апное сну, діабет або навіть вагітність.

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Порушення навколишнього середовища

Умови сну відіграють величезну роль у тому, чи спите ви довго. Це може бути очевидно: нічні шуми — від руху транспорту на вулиці до дзижчання телефону чи телевізора в сусідній кімнаті — можуть легко розбудити вас. Навіть тьмяні джерела світла, такі як вуличний ліхтар, що світить крізь вікно, або нічник, можуть бути достатніми, щоб порушити сон.

Це особливо актуально рано вранці, коли організм проводить більше часу в легших фазах сну. У міру того, як ви спите протягом ночі, глибокий сон і фаза швидкого сну поступаються місцем легшому сну, роблячи вас більш вразливими до пробудження від навколишнього шуму чи світла.

Гормональні зміни

Менопауза є ще однією частою причиною. Коливання рівня гормонів можуть призвести до порушення сну, що часто супроводжується припливами, нічною пітливістю та безсонням. А у деяких жінок ці пробудження тривають навіть після менопаузи.

Розлади сну

Часті пробудження рано вранці також можуть бути ознакою розладу сну, такого як:

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Безсоння: Труднощі із засинанням, особливо якщо ви не спите 30 хвилин або більше після пробудження, можуть свідчити про безсоння.

Обструктивне апное сну (ОАС): ОАС викликає зупинки дихання, які пробуджують вас, хоча деякі люди можуть навіть не усвідомлювати цього.

Порушення циркадного ритму: коли ваш біологічний годинник не узгоджений з природним циклом дня та ночі, як-от при розладі фази сну на пізніх стадіях, ви можете прокидатися надзвичайно рано.

Розлад нічних кошмарів: яскраві, тривожні сни часто трапляються рано вранці, залишаючи вас повністю неспаним і не здатним легко заснути знову.

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Стрес, тривога або депресія

Стрес є одним із найпоширеніших порушників сну. Люди з високою «реактивністю сну» — схильністю до поганого сну в стресові періоди — особливо схильні до нього. Тривожні розлади, включаючи панічний розлад та фобії, можуть погіршити цю картину.

Депресія також тісно пов’язана з порушенням сну. Експерти вважають, що вона змінює циркадний ритм, що призводить до нерегулярних циклів сну та неспання, що може спричиняти пробудження рано вранці.

Старіння

З віком наші циркадні ритми зміщуються, що робить пробудження рано вранці більш імовірним. Люди похилого віку також проводять менше часу в глибокому сні, що підвищує їхню чутливість до порушень. В середньому, для людей похилого віку нормально прокидатися три-чотири рази на ніч — часто через поєднання легкого сну, ніктурії та хронічних проблем зі здоров’ям.

Як підтримувати сон

Якщо ви прокидаєтеся о 3-й годині ночі та вам важко знову заснути, є кілька практичних кроків, які ви можете зробити:

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Більше перебувайте на денному світлі, особливо вранці, щоб допомогти регулювати свій циркадний ритм.

Доведено, що терапія яскравим світлом корисна для людей з безсонням та порушеннями циркадного ритму.

Регулярно займайтеся фізичними вправами.

Уникайте кофеїну та алкоголю в кінці дня, оскільки обидва пов’язані з поганим сном та частішими нічними пробудженнями.

Пропускайте пізні прийоми їжі, оскільки вживання їжі незадовго до сну може збільшити ймовірність пробудження вночі.

Тримайте свою спальню темною та тихою, використовуючи штори щільного занурення, маски для сну або беруші, якщо потрібно.

Хоча пробудження рано вранці є поширеним явищем і часто нешкідливим, постійні порушення сну можуть сигналізувати про глибшу проблему. Якщо ваші проблеми зі сном впливають на якість вашого життя або ви підозрюєте наявність прихованої проблеми зі здоров’ям, можливо, настав час звернутися за медичною допомогою.

Раніше відомий бізнесмен поділився особистим досвідом, як відновити сон.