Не тільки в Монобанку: як обрати найстигліші лимони

Лимон — незамінний елемент на кухні, але його вибір часто обмежується візуальною оцінкою. Як обрати плід, у якому буде максимум соку та ароматної цедри?

Про це пише ТСН.

Ось п’ять неочевидних порад, які гарантують, що ви придбаєте ідеальний лимон:

1. Тест на «питому вагу» — головний секрет соковитості.

Забудьте про розмір. Найкращий показник соковитості — це вага. Візьміть два лимони однакового розміру і порівняйте їх. Завжди обирайте той, який здається найважчим. Більша вага означає, що плід щільно наповнений соком, а не має пухкої м’якоті чи надто товстої шкірки.

2. Шукайте дрібну «горбистість»- це ознака тонкої шкірки.

Уникайте лимонів, які виглядають надто гладкими та блискучими, наче воскові. Ідеальний плід повинен мати злегка горбисту або дрібнозернисту текстуру шкірки. Це ознака того, що шкірка тонка і багата на ефірні олії, а не займатиме половину об’єму плода.

3. Перевірка «аромату пор» — гарантія свіжості.

Злегка натисніть на шкірку. Якщо ви відчули, що пори (крихітні мішечки, де зберігається олія) одразу виділяють інтенсивний свіжий аромат, це свідчить про високий вміст ефірних олій та свіжість плода.

4. Пружність, але не «дерев’яність» — оцінка цілісності.

Лимон має бути пружним під пальцями, але не твердим, як камінь. Занадто твердий плід, найімовірніше, недозрілий. А м’який у певній точці — почав псуватися.

5. Оцінка «кінчика ніжки» — прогноз терміну зберігання.

Зверніть увагу на місце, де була ніжка. Воно має бути невеликим, сухим і щільно прилягати. Якщо кінчик великий, чорний або млявий, це може свідчити про початок гниття зсередини або про те, що плід зберігається вже надто довго.

