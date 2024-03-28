Не варто чекати на Октоберфест: несподіваний рейтинг міст Європи з найкращим та найдешевшим пивом

Найнижчі ціни на місцеве пиво виявилися в іспанській Валенсії та португальському Порту.

Любителі популярного пінного напою певно будуть здивовані, але дослідження, проведене данською судноплавною компанією DFDS, несподівано назвало пивною європейською столицею іспанський Мадрид.

Рейтинг туристичних напрямків для цінителів пива компанія опублікувала на своєму сайті.

Рейтинг найкращих пивних міст Європи

"Ми проаналізували 70 європейських міст, 8000 барів та пабів, вивчили соціальні мережі та понад 40 000 оглядів, щоб визначити найкращі міста для пива. Результати засновані на якості пива, ціні, відгуках у соціальних мережах та характері барів та пабів, які в сукупності дають оцінку за 100-бальною шкалою", – йдеться у повідомленні.

Отже, найвищий сумарний бал набрала столиця Іспанії Мадрид, друге місце посіла столиця Чехії Прага, а замкнула трійку лідерів столиця Австрії Відень.

Натомість всесвітньо відомі пивні країни – Бельгія, Німеччина та Велика Британія – навіть не змогли увійти у топ-5. Бельгійський Брюссель опинився на сьомому місці, столиця Німеччини Берлін – на дев'ятому. Інше німецьке місто Мюнхен та легендарний англійський Манчестер вилетіли навіть з десятки кращих і посіли відповідно 17-те та 20-те місця.

Європейські міста з найдешевшим пивом

Рейтинг DFDS оцінював, скільки коштує келих місцевого розливного пива у барах та пабах. Найдешевше пиво отримувало найвищий бал.

Найприємнішими містами для гаманця виявилися іспанська Валенсія і португальський Порту. Місцеві паби пропонують своїм відвідувачам пів літра пива за 1,72 фунта стерлінгів (2 євро). Третє місце у рейтингу посіло чеське місто Брно. Ціни там виявилися зовсім трохи вищими – 1,73 фунта стерлінгів за півлітровий келих.

А ось якщо ви бажаєте оцінити смак пива у столиці Нідерландів Амстердамі, доведеться витратити набагато більше грошей. Ціни там виявилися найвищими в Європі – в середньому 5,16 фунта стерлінгів (6 євро).

Де скуштувати найякісніше пиво в Європі

Пивні традиції відрізняються у різних країнах Європи. Тож і вподобання пивоварів щодо певних сортів теж виявилися відмінними.

Крафтове пиво радять куштувати у Копенгагені, насолоджуватися елями варто – у столиці Ісландії Рейк'явік. Поціновувачам сортів стаут необхідно обов'язково відвідати Мадрид, а фанати лагерів будуть в захваті від місцевого пива у Відні.

Проте, якщо ви цінуєте понад усе якість, вирушайте в італійський Мілан, який отримав найвищу оцінку 94/100 за цим показником. Найкращі паби та бари знаходяться у польському Кракові, якість закладів якого набрала 93/100.

Нагадаємо, археологи та пивовари відтворили стародавню технологію та зварили пиво за найстарішим у світі рецептом. Опис технології вдалося знайти на глиняних табличках шумерів.

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