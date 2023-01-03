Не варто зливати гарячу олію в раковину: важливе правило, про яке потрібно пам'ятати

Через олію вся каналізаційна система може вийти з ладу, адже вона швидко охолоджується в трубах і осідає на їхній поверхні. Читайте про те, як не допустити такої ситуації, в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви готуєте щось в каструлі чи на сковороді з використанням великої кількості олії, не варто відразу після цього зливати її в раковину. Спочатку зачекайте, поки поверхня охолоне, візьміть паперовий рушник і приберіть рештки жиру. Тільки після цього можна починати мити сковороду або каструлю водою з мийним засобом.

Також рекомендовано очищати весь масний посуд, включаючи тарілки, спеціальними засобами, які розчиняють жир. А потім ретельно промивати під проточною водою, яка обов'язково повинна бути гарячою.

Щоб олія не осідала на трубах, час від часу потрібно протирати і саму раковину. Періодично відкривайте кран з гарячою водою та залишайте його на 10-15 хвилин. Вода, що стікає, буде вимивати поверхню труб.

Як очистити засмічення в трубі, якщо воно все ж з'явилося

Якщо ви все ж проґавили момент, коли на трубі утворилася масна плівка, не варто засмучуватися. Проблему можна усунути за допомогою народного засоба, який швидко прочистить каналізаційну систему. Вам знадобиться всього лише два інгредієнта: оцет і харчова сода.

В зливний отвір спочатку засипається півсклянки соди, а потім вливається 1 склянка оцту. Тоді отвір закривається на 20 хвилин. Далі потрібно додатково залити в отвір велику кількість гарячої води. Краще кип'ятка.

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