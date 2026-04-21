Не вдягайте це в літак: дружина пілота попередила про ризики

Під час авіаперельотів навіть звичний одяг може створити незручності або додаткові ризики. Дружина пілота пояснила, які речі краще не вдягати в дорогу та чому.

Який одяг не варто вдягати в літак

Під час авіаперельотів варто уважніше обирати одяг — деякі звичні речі можуть створити дискомфорт або навіть ризики для здоров’я. Дружина пілота поділилася досвідом і пояснила, від чого краще відмовитися в дорозі.

Про це повідомило видання Mirror.

Дружина пілота Лорі, відома в Мережі як Travel Tips by Laurie, асамперед вона радить уникати білого одягу. Лорі пояснює це власним досвідом: під час перельотів легко забруднити речі — наприклад, коли дістаєш багаж із верхніх полиць або перебуваєш у зоні очікування, де інші пасажири можуть випадково щось пролити.

Ще один небажаний варіант — комбінезони. Вони можуть здаватися зручними, однак у реальних умовах польоту створюють додаткові труднощі. Зокрема, користування туалетом у літаку, де простір обмежений, стає значно менш комфортним.

Окрему увагу експертка приділяє щільному одягу, зокрема жорсткому деніму або шкірі. Такі матеріали обмежують рухи та можуть ускладнювати кровообіг. Під час польоту тиск у салоні змінюється, що може спричиняти здуття або набряки. У таких умовах тісний одяг лише посилює дискомфорт.

Зокрема, тривале сидіння у поєднанні з обмеженим кровообігом може підвищувати ризик тромбозу глибоких вен. Саме тому негнучкі тканини та тісні пояси вважаються небажаними під час тривалих перельотів. Додатковим фактором є проходження контролю безпеки: важкі джинси та ремені можуть уповільнювати цей процес.

«Ця тканина має кілька недоліків для авіамандрівників. Якщо ви дійсно хочете її носити, переконайтеся, що ви вибираєте лише високоеластичні варіанти», — йдеться в статті.

З огляду на це, для подорожей варто обирати вільний одяг або спортивні речі, які не сковують рухів і дозволяють почуватися комфортно протягом усього перельоту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про дієві поради мандрівників, які допомагають швидко вирівняти тиск під час подорожі в літаку та уникнути болю у вухах під час польоту.

