Не відходять від господаря: 7 порід собак, які прив’язуються до господарів усім серцем

7 порід собак, які сильно прив’язуються до господарів / © Credits

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Деякі собаки не просто люблять проводити час із людиною, а прагнуть бути поруч із нею, тонко реагують на емоції та формують міцну прив’язаність. Ветеринарні фахівці назвали сім порід, представники яких особливо відомі своєю ласкавістю, відданістю та орієнтованістю на людину.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Водночас ветеринарна консультантка Ніта Васудеван наголошує: так звана «душевність» собаки не є науково визначеною рисою характеру. Йдеться радше про поєднання темпераменту, виразної поведінки та здатності формувати тісний зв’язок із людьми. Ветеринарка Еймі Ворнер також зауважує, що характер кожної тварини індивідуальний, хоча певні породи частіше прагнуть тісного контакту з господарями.

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Боксер

Боксери орієнтовані на людей і зазвичай сильно прив’язуються до родини. За словами Васудеван, вони поєднують грайливість та енергійність із ласкавим і відданим характером.

Представники породи люблять брати участь у сімейному житті та потребують регулярної фізичної активності й ігор. Водночас після активного дня вони охоче залишаються поруч із господарями.

Бассет-хаунд

Попри мисливське минуле, бассет-хаунди відомі спокійним і лагідним темпераментом. Вони люблять товариство людини, але водночас не належать до надто метушливих собак.

Васудеван також звертає увагу на характерну зовнішність породи — опущені очі та виразну морду, через які бассет-хаунди часто здаються особливо задумливими. Водночас сильний нюх може легко відволікти такого собаку від спілкування з господарем.

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Великий піренейський собака

Цих великих собак свого часу виводили для охорони худоби, що вплинуло на їхню поведінку. За словами Ворнер, представники породи зазвичай спокійні, уважні та дуже віддані своїй родині.

Вони не завжди потребують постійної уваги людини, проте мають виражений захисний інстинкт. Водночас великий піренейський собака може бути досить самостійним, тому важливе правильне дресирування.

Ньюфаундленд

Ньюфаундлендів недарма часто називають «ніжними велетнями». Васудеван описує їх як спокійних, терплячих і ласкавих собак, які цінують товариство та сильно прив’язуються до членів родини.

Попри значні розміри, представники породи зазвичай не потребують надмірних фізичних навантажень. Їм потрібні регулярні прогулянки, однак вони не схильні до постійної гіперактивності.

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Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ця порода особливо орієнтована на спілкування з людиною. За словами Васудеван, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі дуже ласкаві, ніжні та часто формують сильну прив’язаність до своїх господарів.

Вони прагнуть проводити багато часу поруч із людиною та водночас добре пристосовуються до різних умов життя. Саме поєднання контактності й адаптивності зробило їх популярними собаками-компаньйонами.

Кламбер-спанієль

Кламбер-спанієлі мають спокійний темперамент і не обов’язково вимагатимуть від господаря безперервної уваги. Ворнер зазначає, що їм нерідко достатньо просто перебувати поруч із людиною.

Ці собаки потребують фізичної активності, проте частіше віддають перевагу прогулянкам, а не інтенсивному бігу. Вони також розумні, прагнуть догодити господарю та зазвичай не схильні багато гавкати.

Ірландський вовкодав

Значні розміри й сувора зовнішність ірландського вовкодава можуть створювати оманливе перше враження. За словами Ворнер, представники породи відомі спокійною та ніжною поведінкою і можуть бути дуже ласкавими компаньйонами.

Ірландські вовкодави також вважаються чутливими собаками. Через це під час їхнього виховання варто уникати надто жорсткого підходу та різкого тону.

Нагадаємо, насичений графік ще не означає, що від мрії про собаку доведеться відмовитися. Деякі породи добре почуваються у метушливих сім’ях і не прагнуть бути в центрі уваги щохвилини.

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