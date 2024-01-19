Не вірять, що померла: дві сестри із трійні намагаються знайти зниклу третю через 46 років (фото)

Протягом майже 50 років двом сестрам із трійні Адріані та Лілії Ернандес говорили, що їхня третя сестра померла після народження, провівши декілька тижнів у лікарняному інкубаторі.

Про це пише nypost.com.

Однак нещодавно вони розпочали всесвітнє полювання за своєю сестрою, яку вони сподіваються знайти за підтримки соціальних мереж.

"Ми віримо, що наша третя сестра не померла", - наполягали 46-річні жінки у зверненні до TikTok з проханням про допомогу. "Будь ласка, допоможіть нам поділитися цією історією".

Адріана та Лілія Ернандес / Фото: Jam Press

Адріана та Лілія, що народилися в Пачуці, Мексика, зібрали понад 14 мільйонів переглядів відео, присвячених їхньому розслідуванню, чому сприяла дивина того, що тіло їхньої нібито покійної третьої сестри так і не було передано до лікарні їхнім батькам для поховання.

"Ми виросли, слухаючи цю історію", - написала пара у вірусному дописі. "Ми також виросли з нетерпінням чекаючи на зустріч із третьою сестрою і тих довгоочікуваних обіймів одна з одною".

В окремому, але так само зворушливому ролику іспанськомовний дует сказав: "Ми хотіли б, щоб наші друзі, сім'я та публіка в цілому поділилися нашим відео та історією, щоб полегшити пошук. За допомогою технологій та соціальних мереж ми сподіваємося знайти нашу зниклу сестру і возз'єднатися з нею".

Звісно, онлайн-глядачі залишили коментарі про спостереження за їхніми знайомими та родичами.

Я працюю з жінкою, яка ніби ваша копія і через свій вік здається підходящою. Вона з Пачуки, її звуть Клаудія

Вони дуже схожі на тітку моєї дружини, яка живе в Колумбусі, штат Небраска, вона теж з Пачуки

Боже, будь ласка, зроби це возз'єднання можливим. TikTok творить дива. З нетерпінням чекаю на другу частину з возз'єднанням

Якщо вони вважають, що їхня сестра ще жива, вона жива, це не підлягає обговоренню

Адріана та Лілія поки що не повідомили користувачів, чи допомогли якісь поради їм наблизитися до кінцевої мети.

Нагадаємо, близнючки, розлучені після народження, возз'єдналися через 19 років завдяки відео TikTok. Їх незаконно всиновили на чорному ринку.

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