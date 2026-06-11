Не війни і не вбивства: відомий священник-блогер виокремив найстрашніший гріх сучасного світу

Олексій Філюк

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Популярний український священник-блогер Олексій Філюк поміркував про духовні проблеми людства та відповів, який гріх вважає найбільшим у ХХІ столітті.

Про це священник розповів в інтерв’ю блогерові Олегу Кукляку.

Філюк розмірковує, що загалом виокремити один найбільший гріх неможливо.

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«Це не один гріх. Це багато гріхів, які тривають від сотворення світу. Фактично, від початку і до сьогодні в світі мало що змінилося. … Узагальнити, який найбільший гріх… Немає найбільшого», — сказав він.

На думку панотця, попри розвиток технологій, головне лихо сучасності залишається незмінним — мало людяності і любові в людей одне до одного.

«Ми як жили в гріху (в минулому — Ред.), в непокорі Богові, одні одних обманювали, блуд, безаконня, війни, вбивства, грабунки — це все було. І нажаль буде, допоки не буде другого пришестя Христа», — пояснив Філюк.

Він пояснив, що гріх — це непокора Божій волі і порушення заповідей.

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«Тобто десять заповідей маємо. Але якщо виокремити щось одне, це те, що між людьми мало любові. Зменшилася любов між людьми, людяність. Колись ходили сусід до сусіда. Колись коло одного телевізора сідало там 20 людей. Сім’я збиралася. Сьогодні кожен у своєму гаджеті, у своєму телефоні. І тільки — ах ти такий-сякий, ах ти такий-сякий. І тут любов притихла», — розмірковує священник.

Раніше священник Олексій Філюк назвав OnlyFans та відверті фото у соцмережах блудом і гріхом.

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