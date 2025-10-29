ТСН у соціальних мережах

«Не військова база»: психологиня розповіла, де краще пережити зомбі-апокаліпсис

Саріта Робінсон вже понад два десятиліття досліджує, як люди поводяться в екстремальних умовах.

Ігор Бережанський
Зомбі

Сценарій з фільму «Зомбі на ім’я Шон», де герої вирішили сховатися від апокаліпсису у пабі, може бути не таким вже й фантастичним.

Психологиня з Великої Британії Саріта Робінсон переконана: така стратегія може врятувати життя під час будь-якої катастрофи, інформує NV.

Докторка Робінсон, яку називають «Доктор Виживання», вже понад два десятиліття досліджує, як люди поводяться в екстремальних умовах. За її словами, паби мають унікальні переваги — вони створюють атмосферу безпеки, згуртованості та взаємопідтримки.

«У моменти загальної небезпеки наш мозок починає виробляти окситоцин — гормон, який знижує рівень стресу та сприяє формуванню довіри в колективі», — пояснила дослідниця.

Вона наголосила, що незалежно від типу катастрофи — чи то повінь, пожежа, чи навіть зомбі-апокаліпсис — базові принципи виживання залишаються незмінними: підготовка, холодний розум і гумор.

Згідно з нещодавнім опитуванням мережі пабів Marston’s, 40% британців у разі гіпотетичної навали зомбі обрали б саме паб як безпечне укриття, а не дім, супермаркет чи військову базу. Це пояснюється як практичними речами — міцні двері, запаси їжі та води, — так і психологічним комфортом.

«Бармени часто виявляються набагато кращими кризовими менеджерами, ніж ми думаємо. Вони добре відчувають настрій людей, залишаються врівноваженими й уміють згуртувати аудиторію в складну мить», — зауважила Робінсон.

Серед ключових порад, які вона надає:

  • мати вдома базові запаси води, їжі та ліків;

  • заздалегідь знати безпечні маршрути евакуації;

  • розглядати паб як варіант укриття у разі лиха;

  • опанувати навички надання першої допомоги;

  • підтримувати одне одного спілкуванням і жартами.

«Психологічна стійкість — це основа виживання. Гумор, музика й відчуття команди допомагають триматися навіть тоді, коли ситуація здається безнадійною. А отже — не забувайте сміятися і наливайте ще по келиху», — підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що британка Кетлін Річардс вперше відверто розповіла, як у підлітковому віці провела рік у домі серійних убивць Фреда та Розмарі Вест у Глостері.

Ми раніше інформували, що у США серед оленів шириться «зомбі-хвороба».

