Найчесніші знаки зодіаку / © pexels.com

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За словами астрологів, деякі знаки зодіаку особливо цінують відвертість і не люблять, коли хтось намагається прикрасити дійсність.

Серед них є ті, хто звик говорити все прямо, не добираючи слів, і ті, хто не терпить обману, хоча самі не поспішають розкривати всі свої секрети. Астрологи виділяють п’ять знаків зодіаку, для яких чесність має особливе значення.

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Стрілець: краще гірка правда, ніж солодка брехня

Якщо у вашому оточенні є Стрілець, ви, напевно, знаєте, що приховувати свою думку він особливо не любить. Представники цього знака можуть висловитися настільки прямо, що співрозмовник ще довго обдумуватиме почуте.

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Стрільці не завжди помічають, що їхня відвертість може когось образити. Вони звикли називати речі своїми іменами й не розуміють, навіщо говорити неправду лише для того, щоб підтримати гарне враження.

Особливо гостро Стрільці реагують на обман з боку близьких. Якщо вони дізнаються, що хтось навмисно приховував від них важливу інформацію, повернути колишню довіру буде непросто.

Водночас не варто очікувати, що Стрілець завжди спокійно сприйматиме чужу критику. Коли зауваження стосуються його самого, він може почати сперечатися й активно доводити власну правоту.

Овен: не буде вигадувати виправдань

Овни не дуже люблять довгі розмови навколо однієї проблеми. Якщо щось пішло не так, вони зазвичай воліють одразу з’ясувати причину й рухатися далі. Такий підхід помітний і в їхньому спілкуванні з іншими людьми.

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Представники цього знака рідко приховують невдоволення. Якщо їм щось не подобається, про це швидко дізнаються всі присутні. Овен може висловитися різко, але зазвичай не бачить сенсу вдавати, що все гаразд, коли це зовсім не так.

Брехня та хитрощі також не входять до переліку речей, які Овни цінують у стосунках. Вони очікують від інших відкритості й самі намагаються дотримуватися цього правила.

Щоправда, іноді Овни можуть перебільшувати або поспішати з висновками. Їхня імпульсивність часто бере гору над бажанням ретельно обміркувати кожне слово. Тому відвертість представників цього знака не завжди буває делікатною.

Скорпіон: швидко помічає фальш, але власних секретів не розкриває

Скорпіони зазвичай уважно придивляються до людей. Вони звертають увагу на дрібниці, помічають невідповідності в словах і не надто довіряють тим, хто намагається справити надто хороше враження.

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Якщо Скорпіону щось не подобається, він навряд чи стане приховувати свою думку заради ввічливості. Особливо це стосується ситуацій, коли йдеться про обман або нещирість. Представники знака не люблять фальшивих компліментів і зазвичай швидко втрачають інтерес до людей, які намагаються ними маніпулювати.

А ось розповідати про себе Скорпіони не поспішають. Навіть найближчі люди не завжди знають, що насправді відбувається в їхньому житті. Свої переживання, плани та особисті історії вони відкривають лише тим, кому справді довіряють.

Тому від Скорпіона можна почути дуже чесну оцінку чужих вчинків, але отримати відповіді на всі запитання про його власне життя буде значно складніше.

Лев: не любить інтриг і цінує щирість

Леви люблять спілкування та зазвичай не приховують свого ставлення до людей. Якщо хтось їм симпатичний, вони не скупляться на добрі слова. Якщо ж людина викликає роздратування, приховати це Левам буває непросто.

Представники цього знака цінують повагу й очікують від оточення такої самої відкритості. Вони не люблять пліток, інтриг і ситуацій, коли хтось говорить одне, а робить зовсім інше.

Проте є в Левів і слабке місце. Вони люблять похвалу, тому іноді можуть не помітити, що співрозмовник відверто лестить їм. Приємні слова здатні переконати Лева навіть тоді, коли за ними стоїть зовсім не щире захоплення.

Ще одна характерна риса — бажання виглядати успішними в очах інших. Через це Леви часом прикрашають власні досягнення або розповідають про події так, щоб справити сильніше враження. Найчастіше вони роблять це заради визнання, а не з бажання навмисно когось обдурити.

Водолій: не терпить маніпуляцій і сам вирішує, про що говорити

Водолії мають власний погляд на багато речей і не надто переймаються тим, чи збігається він із думкою більшості. Якщо вони впевнені у своїй позиції, то можуть відстоювати її навіть у суперечці з кількома співрозмовниками.

Представники цього знака не люблять, коли ними намагаються маніпулювати. Вони цінують чесність у стосунках і погано реагують на порушені обіцянки, приховування важливих фактів та відвертий обман.

Водночас Водолії не з тих, хто розповідає про себе все підряд. Вони можуть уникати особистих запитань, змінювати тему або просто не відповідати на те, що вважають зайвим. І це не обов’язково означає, що вони брешуть.

Для Водоліїв важливо мати особистий простір. Вони охочіше спілкуватимуться з тими, хто не намагається контролювати кожен їхній крок і поважає право залишити деякі речі при собі.

Які знаки зодіаку найчесніші та кому можна довіряти

Якщо вірити астрологічним характеристикам, до найвідвертіших представників зодіакального кола належать Стрілець, Овен, Скорпіон, Лев і Водолій. Щоправда, кожен із них демонструє чесність по-своєму.

Стрілець може сказати правду, навіть коли його про це не запитували. Овен не любить вигадувати виправдання, Скорпіон швидко помічає фальш, Лев цінує відкритість, а Водолій не терпить маніпуляцій.

Звичайно, дата народження не може бути гарантією того, що людина ніколи не збреше. На характер і поведінку впливають виховання, життєвий досвід та особисті принципи. Тому, якщо хочете зрозуміти, чи можна комусь довіряти, звертайте увагу передусім на його вчинки.

FAQ

Який знак зодіаку найчесніший?

Одним із найчесніших астрологи називають Стрільця. Представники цього знака зазвичай не приховують власної думки й можуть прямо сказати те, про що інші воліють промовчати. Також до числа найвідвертіших зараховують Овнів, Скорпіонів, Левів і Водоліїв.

Які знаки зодіаку не терплять брехні?

Найбільше неприйняття обману астрологи приписують Стрільцям, Скорпіонам і Водоліям. Стрільці не люблять недомовок, Скорпіони гостро реагують на фальш, а Водолії не терплять маніпуляцій. Овни та Леви також зазвичай віддають перевагу прямому спілкуванню.

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