Що зробити зі старою джинсовою курткою / © pexels.com

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Навіть якщо річ втратила вигляд, вицвіла або має потертості, окремі її частини можна перетворити на корисні домашні аксесуари. Особливо цінними виявляються міцні кишені, рукави, манжети та великі шматки деніму.

Щільна джинсова тканина добре тримає форму, не надто швидко зношується й підходить для різних побутових виробів. Тому перед тим, як позбутися старої куртки, варто розглянути кілька способів її повторного використання.

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Як підготувати стару джинсову куртку до переробки

Спочатку огляньте одяг і визначте, які ділянки тканини залишилися в хорошому стані. Найбільші цілі шматки зазвичай можна вирізати зі спинки. Передні поли корисні завдяки вже готовим кишеням, а рукави можна використати для створення чохлів або невеликих текстильних виробів.

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Перед роботою куртку потрібно випрати та повністю висушити. Потім розкладіть її на рівній поверхні й відокремте частини, які плануєте використати. Для розкрою знадобляться гострі ножиці, голка з міцною ниткою або швейна машинка.

Металеві ґудзики, заклепки та блискавки краще обережно зняти, якщо вони заважатимуть роботі. Водночас справні застібки можна залишити для майбутніх виробів.

7 ідей, як використати стару джинсову куртку

Настінний органайзер для дрібниць

Передня частина куртки з кишенями може стати основою зручного органайзера. Для цього виріжте її так, щоб зберегти кілька кишень, і закріпіть на шматку щільного картону, фанері або текстильній основі.

Такий виріб можна повісити біля робочого столу, у майстерні чи біля входу в будинок. У кишенях зручно зберігати ручки, ножиці, блокноти, зарядні кабелі, ключі та інші невеликі предмети.

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Перевага такого рішення полягає в тому, що кишені вже мають потрібну форму, тому додатково шити відділення не доведеться.

Чохол для зберігання інструментів

Із великого шматка джинсової тканини можна пошити компактний чохол для домашнього приладдя. Виріжте прямокутну основу, розкладіть на ній викрутки, невеликі ключі та інші інструменти, а потім позначте місця для окремих кишень.

Пришийте тканинні перегородки, щоб кожен предмет мав власне відділення. Готовий чохол можна згортати рулоном і фіксувати текстильною стрічкою або міцною застібкою.

Цей варіант стане в пригоді тим, хто часто займається дрібним ремонтом і хоче тримати інструменти в одному місці.

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Захисна обгортка для крихких речей

Щільний денім можна використовувати для пакування предметів, які легко подряпати під час зберігання. Наприклад, зі спинки куртки вийде тканинна обгортка для фоторамок, декоративних тарілок, невеликих ваз або інших аксесуарів.

Достатньо вирізати шматок відповідного розміру й обгорнути ним річ перед тим, як покласти її в коробку. За потреби краї можна обробити швом, щоб тканина не розпускалася.

Джинсова обгортка допоможе зменшити тертя між предметами, але для особливо крихких речей варто додатково використовувати м’який наповнювач.

Додаткова кишеня для сумки

Якщо улюбленій сумці бракує відділень, скористайтеся готовою кишенею зі старої джинсовки. Акуратно виріжте її разом із невеликим запасом тканини навколо країв.

Потім пришийте деталь до внутрішньої підкладки сумки. У такій кишені можна тримати телефон, картки, навушники або ключі, щоб вони не губилися серед інших речей.

Особливо зручно використовувати кишені на ґудзиках: вони допоможуть надійніше зберігати невеликі предмети.

Текстильний чохол для довгих предметів

Рукави джинсової куртки мають готову трубчасту форму, тому їх легко пристосувати для зберігання довгих речей.

Відріжте рукав потрібної довжини, зашийте один край і за потреби додайте застібку з іншого боку. Усередині можна зберігати лінійки, пензлі, приладдя для рукоділля, кабелі або невеликі ліхтарики.

Такий чохол зручно брати із собою в дорогу чи використовувати вдома для впорядкування речей у шухлядах.

Тримачі для тканинних рулонів

Не поспішайте відрізати манжети джинсової куртки разом із ґудзиками. Їх можна перетворити на невеликі фіксатори для згорнутих тканин, стрічок або відрізів матеріалу.

Для цього достатньо відокремити манжету, обгорнути нею рулон і застебнути ґудзик. Тканина залишатиметься згорнутою, а в шафі чи коробці буде легше підтримувати порядок.

Такий спосіб особливо корисний для тих, хто займається шиттям, вишиванням або іншими видами рукоділля.

Килимок або підкладка для рукоділля

Залишки щільного деніму можна з’єднати між собою та пошити невелику підкладку для робочої поверхні. Вона стане в пригоді під час шиття, ремонту одягу, вишивання чи роботи з дрібними деталями.

Для цього наріжте тканину на прямокутники або квадрати однакового розміру, зшийте їх у цільне полотно й обробіть краї. Якщо хочеться отримати м’якшу основу, між шарами можна прокласти тонкий наповнювач.

Готову підкладку можна використовувати на письмовому столі або в домашній майстерні.

На що звернути увагу під час переробки джинсової тканини

Щоб вироби зі старої куртки прослужили довше, важливо правильно підібрати ділянки матеріалу. Найміцніші шматки варто залишити для органайзерів, чохлів і кишень, які регулярно використовуватимуться.

Тканину з великими дірками, розтягнутими швами або сильними потертостями краще застосовувати для декоративних деталей чи легких обгорток. Не варто покладатися лише на текстильний клей під час виготовлення виробів, які мають витримувати навантаження: у таких випадках потрібен міцний шов.

Також перевірте, чи не залишилося на вирізаних деталях гострих металевих елементів. Вони можуть пошкодити інші речі або стати причиною травмування.

Стара джинсова куртка може стати джерелом матеріалу для кількох корисних домашніх речей. Готові кишені, манжети та рукави значно спрощують роботу, а для більшості виробів не потрібні дорогі матеріали чи складне обладнання. Достатньо уважно оцінити стан тканини й обрати варіант, який буде справді корисним у побуті.

FAQ

Що можна зробити зі старої джинсової куртки?

Зі старої джинсової куртки можна виготовити настінний органайзер, чохол для інструментів, захисну обгортку для крихких речей, додаткову кишеню для сумки, чохол для довгих предметів, фіксатори для тканинних рулонів або підкладку для рукоділля. Для цього використовують спинку, рукави, кишені та манжети виробу.

Як використати стару джинсову тканину вдома?

Старий денім підходить для створення органайзерів, текстильних чохлів, підкладок і захисних обгорток. Спочатку потрібно випрати тканину, висушити її та вирізати цілі ділянки без значних пошкоджень. Для виробів, які регулярно використовуватимуться, краще обирати щільні частини матеріалу й надійно зшивати деталі.

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