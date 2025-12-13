Не вино і не вода: що насправді ховала в собі загадкова антикварна "дрібничка"

В антикварній крамничці блогер знайшов дивну керамічну річ

Реклама

Коли купуєш речі «з історією», треба бути готовим до всього. Але колекціонер і блогер Олександр Вагнер точно не очікував, що історія буквально посиплеться йому на голову.

Відео його конфузу, яке за добу набрало 2,5 мільйона переглядів у TikTok, опублікувало видання The Mirror.

«Подарунок малий, добро — це все»

Олександр помітив на полиці гарну керамічну річ у формі книги з написом: «The gift is small. Good will is all» («Подарунок малий. Добро — це все»). Вирішивши, що це старовинна фляга для алкоголю у стилі дельфтської кераміки, він увімкнув камеру.

Реклама

«Якби я був п’яницею, я б точно взяв цю флягу», — пожартував він, витягуючи корок і прикладаючи горлечко до рота.

Мить жаху

У ту ж секунду з отвору на хлопця посипався сірий порошок, вкривши його одяг та обличчя. Реакція Олександра змінилася миттєво — від захоплення до паніки.

«О боже, вона була наповнена, сподіваюся, піском… Я ледь не висипав це собі в рот. Ви думаєте, це попіл?» — запанікував блогер, намагаючись струсити з себе «історію».

Він також додав у коментарях, що побачив у суміші щось схоже на «уламок мушлі» або… кістки.

Реклама

Реакція користувачів Мережі

Коментатори у TikTok одразу висунули найпопулярнішу теорію — у посудині зберігався прах померлого.

«Тебе ледь не зачаклувала чиясь бабуся».

«Це 100% прах, я боюсь».

«Це кістка. Я розвіював прах свого тата… там трапляються скоби і кістки. Я не очікував цього».

Втім, є й менш моторошна версія. Експерти в коментарях припустили, що це могла бути старовинна керамічна грілка для рук 18-го століття або її вінтажна копія. Такі речі часто наповнювали піском, який довго тримав тепло.

Тож, можливо, Олександр просто обсипався віковим піском, а не прахом чийогось предка. Хоча перевіряти це на смак він точно більше не буде.

Нагадаємо,