Не зберігайте віник тут: три небезпечні місця у вашому домі, що притягують невдачу

Де не зберігати віник у домі за народними прикметами / © Фото з відкритих джерел

Ванна кімната

Ніколи не ставте віник у туалеті чи ванній. За народними повір’ями, присутність віника у кімнатах, пов’язаних із гігієною, може негативно впливати на здоров’я мешканців. Щоб зберігати позитивну атмосферу в домі, краще тримати його подалі від таких приміщень.

Вітальня

Не ставте віник у вітальні. Старі прикмети попереджають: його присутність тут може провокувати сімейні конфлікти — сварки між подружжям або напружені стосунки між батьками та дітьми.

За дверима

Багато хто любить залишати двері, що ведуть на кухню чи в спальню, відкритими. Але навіть зачинені двері — не найкраще місце для віника. Повір’я кажуть, що це позбавляє його позитивної енергії і сили охороняти дім.

Де ж все-таки тримати віник

Щоб віник працював на благо дому і не притягував негатив, обирайте для нього світлі, нейтральні місця: комору, коридор або кухню. Ставте його ручкою вгору — це допоможе зберегти його енергетику та оберігати ваш дім від біди.