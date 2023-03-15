Не зійшлися характерами: блогерка побралася з собою та розлучилася

За добу після весілля вона передумала та подала на розлучення.
Відома аргентинська блогерка Софі Мауре побралася з собою.
25-річна дівчина, яка має понад 500 тисяч фоловерів у Twitter та Instagram влаштувала собі весілля. Вона придбала весільну сукню, одягнула фату і спекла торт, щоб відсвяткувати цей великий день.
Відповідними фото блогерка ділилася у Мережі.
Втім, за добу після церемонії вона передумала та подала на розлучення.
"Я побралася з собою, але за 24 години я вирішила розлучитися — я просто не могла більше цього терпіти", - поділилася вона.
Зі свого боку, юзери не могли стриматися, щоб не пожартувати над тим, що навіть сама Софі не може себе витерпіти.
- Не хвилюйся, за статистикою, багато пар розлучається у перші три місяці подружнього життя
- Навіть ти себе не можеш витерпіти
- Найми хорошого адвоката
- Ось чому ти маєш добре подумати, перш ніж одружитися з Софі
Втім, деякі фоловери обурилися витівкою блогерки, мовляв, що таким дивним чином вона вирішила привернути до себе увагу.
Нагадаємо, у Великій Британії, дядько вбив свою 20-річну племінницю, бо вона відмовилася вийти заміж за свого двоюрідного брата. Дівчина просила, щоб родичі дали їй спокій, та навіть добилася судової заборони.
Читайте також: