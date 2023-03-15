Не зійшлися характерами: блогерка побралася з собою та розлучилася

За добу після весілля вона передумала та подала на розлучення.

Відома аргентинська блогерка Софі Мауре побралася з собою.

25-річна дівчина, яка має понад 500 тисяч фоловерів у Twitter та Instagram влаштувала собі весілля. Вона придбала весільну сукню, одягнула фату і спекла торт, щоб відсвяткувати цей великий день.

Відповідними фото блогерка ділилася у Мережі.

Софі Мауре / Фото: twitter.com/sofimaure07

Втім, за добу після церемонії вона передумала та подала на розлучення.

"Я побралася з собою, але за 24 години я вирішила розлучитися — я просто не могла більше цього терпіти", - поділилася вона.

Зі свого боку, юзери не могли стриматися, щоб не пожартувати над тим, що навіть сама Софі не може себе витерпіти.

Не хвилюйся, за статистикою, багато пар розлучається у перші три місяці подружнього життя

Навіть ти себе не можеш витерпіти

Найми хорошого адвоката

Ось чому ти маєш добре подумати, перш ніж одружитися з Софі

Втім, деякі фоловери обурилися витівкою блогерки, мовляв, що таким дивним чином вона вирішила привернути до себе увагу.

Нагадаємо, у Великій Британії, дядько вбив свою 20-річну племінницю, бо вона відмовилася вийти заміж за свого двоюрідного брата. Дівчина просила, щоб родичі дали їй спокій, та навіть добилася судової заборони.

Читайте також: