Не зміг накачати прес і купив його: який вигляд має чоловік з фейковими м'язами за $14 000 - фото

Перукар зазначив, що тренувався та правильно харчувався, але так і не зміг напрацювати видимі м'язи преса.

Нью-йоркський перукар поділився своїм досвідом після проходження операції "абдомінального рельєфування", яка є новим гарячим трендом у косметології серед чоловіків.

Про це пише news.yahoo.com.

Операція дала йому бажаний результат, але процес відновлення був дуже болісним. Паверліфтер Чі Танг протягом більшої частини дорослого життя тренувався та харчувався правильно, але не міг отримати видимі м'язи преса, яких так бажав. Тож він вирішив купити їх.

2019 року Танг пройшов операцію "фейкових м'язів преса", офіційно відому як операція абдомінального рельєфування — форма ліпосакції для видалення жиру навколо м'язів преса, щоб вони мали більш виразний вигляд.

Чі Танг / Фото: news.yahoo.com

Маловідома раніше процедура зараз є дуже популярною серед чоловіків і навіть була названа "чоловічою версією пластики грудей" зіркою реалітішоу, яка пройшла цю операцію.

Танг розповів журналістам Insider про своє рішення пройти операцію абдомінального рельєфування і болісний процес відновлення, пояснивши, чому його незначні результати варті цих $14 000.

Генетика, а не лише фізичні вправи, визначає, чи має людина м'язи преса.

Танг тренувався постійно приблизно з 20-річного віку, але каже, що так і не зміг напрацювати бажані кубики пресу. "Це не означає, що я був великим, я вже досить підтягнутий", — сказав Танг виданню Insider. "Але я шукав конкретний особливий вигляд".

Чі Танг / Фото: news.yahoo.com

За словами особистого тренера Ноама Таміра, засновника і генерального директора TS Fitness, Танг — один з багатьох людей, які правильно харчуються та тренуються, але не можуть отримати м'язи преса. Тренер повідомив, що вправи та правильне харчування можуть зробити людину стрункою, але забезпечити вигляд пресу, як у Кріса Гемсворта, не є гарантованим. Все залежить від генетики, яку не можна змінити.

"Багато тут залежить від речей, на які ви не маєте впливу", — сказав Тамір. "Деякі люди можуть мати вищий вміст жиру та мати виразний прес, тоді як інші можуть мати дуже мало жиру, однак його не бачити".

Регулярні тренування Танга та здорова дієта зробили його чудовим кандидатом на операцію з вирізання преса. Лікарі роблять розрізи на шкірі навколо м'язів живота пацієнта, а потім засмоктують та відкачують жирові відкладення з тієї області, повідомляє Healthline. Таким чином, лікарі можуть "вирізати" прес, видаляючи жирові клітини близько до поверхні шкіри в тих місцях, де розташовані м'язи.

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"Це не гарантує видимий прес на все життя. Як і будь-яка ліпосакція, при наборі ваги після операції залишкові жирові клітини можуть збільшуватись, що знижує ефективність процедури. "Я бачив багато людей, які робили ліпосакцію, але жир повертався знову, оскільки вони не навчилися здорових звичок", — прокоментував Тамір.

Танг описав "надзвичайно болісний" період відновлення після операції з вирізання преса.

Шляхом пошуку в Мережі, Танг знайшов лікаря в Г'юстоні, який спеціалізується на операції з вирізання преса. Він записався на прийом, забронював квиток на літак та готель, і самостійно вирушив, щоб нарешті отримати "шістку".

Вся процедура зайняла менше двох годин, хоча Танг спав під час операції. Перукар прокинувся в клініці свого лікаря, не відчуваючи сильного білю через залишкову дію наркозу, який вони йому дали. Того ж дня він повернувся до своєї готельної кімнати на автомобілі.

Проте наступного ранку Танг прокинувся у своїй готельній кімнаті з "надзвичайним болем". Він сказав, що його прес відчувався "напруженим", і він майже не міг ходити. "Коли я прокинувся, моя реакція була: "О, Боже, у що я вляпався", — сказав Танг. "Я не був наляканий, але трохи здивований, тому що це було швидке рішення".

Чі Танг / Фото: news.yahoo.com

Біль і дискомфорт були настільки сильними, що на підйом з ліжка знадобилося 10 хвилин, і прості речі, такі як візит до туалету і отримання доставки їжі, завдавали болю.

Танг сказав, що він відмовився від більш сильних наркотичних засобів проти болю, тому він користувався знеболювальними і заспокійливими відео на YouTube, щоб допомогти собі.

На щастя, біль зменшувався з кожним днем і, нарешті, повністю спав на четвертий день після операції. Його відновлення також прискорилося завдяки щоденним лімфодренажним масажам, які видаляють надлишкову рідину, що накопичується в організмі після ліпосакції.

Танг повернувся до Нью-Йорка через тиждень після процедури, з'явившись на своїх контрольних візитах онлайн.

Операція обійшлася Тангу в $14 000, а до цієї суми ще додалося $4 000 за готель та лімфодренажні масажі. В середньому, вартість операції з виконання абдомінального рельєфу коливається від $6 000 до $8 000, але Танг зазначив, що він знає, що платив більше за те, що звернувся до спеціалізованого пластичного хірурга. Танг все ще задоволений результатом навіть через роки.

Після повернення до Нью-Йорка, Танг сказав, що його відновлення минуло гладко. Він поступово повернувся до тренувань через три тижні після операції.

Набряк після операції зникає декілька місяців, згідно з Healthline, тому Танг не міг побачити результати приблизно три місяці після операції.

Танг задоволений своїм новим пресом. Він сказав, що коли набирає декілька фунтів, вони більше не йдуть на його шлунок чи живіт, а, замість цього, до інших частин його тіла.

Хоча сім'я Танга вважала його "божевільним" через те, що він зробив операцію, коли вже мав спортивну фігуру, для нього бачення більш окреслених м'язів в дзеркалі зробило цю дорогу процедуру вартою ціни, включно з незручностями та болем.

"Переконайтеся, що ви йдете до дуже хорошого лікаря", — сказав Танг. "І не забувайте взяти деякі знеболювальні".

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