Не знала про вагітність: 22-річна дівчина сприйняла пологові перейми за біль під час місячних

Не знала про вагітність: 22-річна дівчина сприйняла пологові перейми за біль під час місячних

Дізнавшись, що народить з хвилини на хвилину, дівчина неабияк злякалась, адже курила протягом усієї вагітності.

У США 22-річна дівчина не помітила власну вагітність і вирішила, що пологові перейми — це біль під час місячних.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Вікі розповідає, що ніколи не виглядала стрункою, тому і не підозрювала про свою вагітність. У неї також були регулярні місячні протягом дев’яти місяців вагітності. Крім того, гінеколог виявив у жінки кісти в яєчниках і вона вважала, що це ускладнить зачаття.

Перейми у Вікі розпочалися на роботі, які вона сприйняла як "жахливі" судоми в животі. Дотерпівши до кінця зміни, дівчина разом з мамою відправилася до лікарні. Спочатку медики думали, що йдеться про пухлину, проте виявили, що Вікі вагітна. Це її неабияк налякало, адже дівчина курила протягом усієї вагітності.

"Найбільшим моїм страхом було те, що я зробила щось таке, що нашкодить дитині", — розповідає Вікі. Проте побоювання виявилися даремні — у неї народилася здорова дочка.

Нагадаємо, що у Рівненській області 16-річна дівчина народила у вуличному туалеті. І ледь його втримала, щоб не впало у яму.

Новини світу: у Китаї відтепер не можна переривати вагітність, якщо на те немає медичних показань

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання