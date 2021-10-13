Небесна краса: у Канаді зафільмували неймовірне полярне сяйво

Бачили сяйво у США та Британії.

Неймовірної краси полярне сяйво зафіксували в Канаді.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 13 жовтня.

Також читайте Науковці зазнімкували неймовірні потоки плазми у космосі (фото)

Небо над провінцією Альберта змінило колір на яскраво-зелений. Самовидці встигли зафільмувати цю красу.

Окрім Канади, вогні полярного сяйва побачили у Сполучених Штатах та Великій Британії - все через сонячну бурю, яка відбулася напередодні.

Зазвичай полярне сяйво з’являється у верхніх шарах атмосфери через так званий сонячний вітер – це поток частинок, який лине з сонячної корони. Його притягують магнітні полюси Землі, тому небо світиться саме там.

Новини світу: полярне сяйво – небо над Канадою змінило колір на яскраво-зелений

Як повідомлялося, астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке зробив один із найбільш якісних знімків полярного сяйва з борту Міжнародної космічної станції. На знімку видно яскраво-зелений ореол над огорнутою хмарами планетою, вгорі спалахи сяйва набувають червоного відтінку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання