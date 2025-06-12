Небезпечна ранкова звичка для вашого серця: кардіологи б’ють на сполох

Ранкова звичка / © Pexels

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Те, як ми розпочинаємо день, значною мірою впливає на наше здоров’я, особливо на серце. І хоча всім зрозуміло, що куріння, вейпінг чи алкоголь зранку — це шкідливо. Та все ж кардіологи вказують на, здавалося б, нешкідливу звичку, яка може завдати не меншої шкоди.

Про це повідомляє Parade.

Що ж радять кардіологи ніколи не робити протягом першої години після пробудження? Відповідь проста: не перевіряйте свій телефон.

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Чому ранковий «скролінг» такий небезпечний?

Доктор Александра Харазі, кардіоторакальний хірург, пояснює: справа не лише у викиді гормонів стресу. Ця звичка задає тон усьому дню. Замість того, щоб займатися корисними для серця справами — приготуванням здорового сніданку, медитацією, ранковою кавою, фізичними вправами, прогулянкою з собакою чи спілкуванням з близькими — ви занурюєтеся у потік інформації, яка часто викликає тривогу, стрес або страх пропустити щось важливе (FOMO).

Доктор Пол Бхелла, кардіолог і професор медицини, підтверджує: як гострий, так і хронічний психологічний стрес тісно пов’язаний з підвищеним кров’яним тиском, серцевими нападами та серцевою недостатністю. Якщо перегляд телефону зранку стає джерелом негативних емоцій чи стресу, це безпосередньо впливає на ваше серце.

Нагадаємо, психологи говорять, що сучасні люди страждають на дофамінове виснаження через обробку великих потоків інформації.

За словами спеціалістів, щодня кожен з нас споживає величезні об’єми інформації, через що мозок не може відпочити, а людина вже зранку почувається виснаженою.

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