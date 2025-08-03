Небезпечна робота: чим займається чоловік, який без диплома заробляє близько 170 тисяч доларів на рік

Мийник вікон з Ванкувера

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Чоловік із Ванкувера (Канада) розповів про високооплачувану посаду, яка лякає більшість людей. Так, займається миттям вікон на хмарочосах.

Про це пише The Sun.

Він розповів, що працює мийником вікон на висотних будівлях у Ванкувері.

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У більшості людей є робота, яку вони клянуться ніколи не виконувати, незалежно від того, скільки грошей вони отримували, і його робота була однією з них. Хлопець розповів, що працює мийником вікон на висотних будівлях у Ванкувері. За його словами, заробіток становить 34 фунтів стерлінгів (44,5 долара) на годину.

В середньому мийник вікон заробляє близько 130 000 фунтів стерлінгів (170 340 доларів) щороку.

Він пояснив, що його робота дозволяє також заробляти понаднормово.

«Нам платять відрядно, тому чим більше я працюю, тим більше грошей я заробляю», — сказав він у відеоролику.

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Мийник вікон зізнався, що його пристрасть до скелелазіння привела його до такої цікавої кар'єри.

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