Небезпечний сюрприз: туристів популярного курорту попереджають про смертельну хворобу

Іспанія.

Департамент охорони здоров'я іспанської Каталонії опублікував попередження про смертельну хворобу у цьому популярному курортному регіоні. Особливе занепокоєння викликають кажани, хворі на сказ.

Про це йдеться у матеріалі The Mirror.

Зазначається, що 21% нападів тварин у цьому районі зараз вважаються «ризиковими» для передавання хвороб. Мешканців та туристів Каталонії закликають уникати контакту з кажанами, які є основними носіями сказу в цьому регіоні.

“Важливо, щоб людина, знайшовши кажана, не брала його в руки, навіть якщо він здається нешкідливим або пораненим. В цьому випадку слід повідомити чиновників, щоб вони могли взяти на себе відповідальність за його лікування”, - закликає місцева влада.

Місцеві чиновники наголошують, що Каталонія наразі вільна від наземного ендемічного сказу. Це означає,що собаки, коти та тхори не мають ризику зараження. Наразі в цьому районі повідомлялося про окремі випадки появи кажанів, які переносять інфекцію.

Червень, липень і серпень були піковими місяцями для нападів тварин у Каталонії. Більшість інцидентів траплялася під час туристичних поїздок регіоном, на вулицях або в побуті.

Сказ передається через укуси, подряпини та інший тісний контакт із зараженою твариною. Якщо турист тим чи іншим чином контактував з кажанами, треба негайно промити рану водою з милом, щоб зменшити ризик інфекції, а потім - звернутися до медичного центру, аби лікарі оцінили ситуацію. Зазвичай у таких випадках потерпілим вводять препарати проти сказу. Також вони мусять дотримуватися графіка вакцинації після підозри на контакт.

За даними служб охорони здоров'я, сказу можна запобігти, якщо негайно звернутися за лікуванням після зараження. Однак, як тільки починають проявлятися симптоми, хвороба стає невиліковною та майже завжди призводить до летального результату.

