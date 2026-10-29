Небо на Геловін може здивувати: яке рідкісне видовище прогнозують вчені

Північне сяйво в Ісландії (ілюстративне фото) / © Unsplash

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У ніч проти 31 жовтня жителі Північної Європи можуть побачити північне сяйво. До Землі наближається потужний потік сонячного вітру, який здатен спричинити геомагнітну бурю та змістити полярне сяйво далеко за межі Арктики.

Про це свідчить прогноз Центру прогнозування космічної погоди NOAA, опублікований 29 жовтня, пише Daily Galaxy.

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Найкращі умови для спостереження очікуються у Скандинавії, країнах Балтії, Шотландії та на півночі Англії. Побачити незвичайне світіння також можуть жителі північних штатів США та Канади.

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За прогнозом, геомагнітна активність може досягти рівня G1, що відповідає індексу Kp 5. Це найнижчий рівень за п'ятибальною шкалою геомагнітних бур NOAA, однак навіть він здатен зробити полярне сяйво видимим на нижчих широтах, ніж зазвичай.

Чому на Землі очікується геомагнітна буря

Причиною прогнозованого явища стала велика корональна діра на Сонці, яка повернулася в бік Землі.

Корональні діри — це ділянки сонячної корони зі зниженою густиною плазми, де магнітне поле дозволяє зарядженим частинкам вільніше виходити в космос. Унаслідок цього формуються високошвидкісні потоки сонячного вітру.

Коли такий потік досягає Землі, він може спричинити збурення магнітного поля планети та появу полярного сяйва.

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За оцінками NOAA, вплив сонячного вітру розпочнеться пізно ввечері 30 жовтня, а геомагнітна активність посилиться 31 жовтня.

Імовірність слабкої бурі рівня G1 оцінюють у 40%, а помірної G2 — у 30%.

Цікаво, що йдеться про корональну діру, яка вже спостерігалася раніше. Оскільки Сонце обертається приблизно за 27 днів, такі утворення можуть повторно спрямовувати потоки сонячного вітру до Землі.

Коли і де можна побачити північне сяйво

Найвища геомагнітна активність прогнозується з 00:00 до 03:00 за всесвітнім часом (UTC) 31 жовтня.

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Для різних регіонів це означає:

Велика Британія та Ірландія — з 00:00 до 03:00.

Більшість країн Центральної Європи — з 01:00 до 04:00.

Україна — з 02:00 до 05:00, хоча її не називають серед основних зон очікуваної видимості.

Східне узбережжя США — з 20:00 до 23:00 30 жовтня за місцевим часом.

Водночас видимість залежатиме не лише від сили геомагнітної бурі, а й від хмарності, міського освітлення та яскравості Місяця.

Як найкраще спостерігати за сяйвом

Фахівці рекомендують обирати місця подалі від великих міст і вуличних ліхтарів, де добре видно північний горизонт.

Очам варто дати приблизно 20 хвилин, щоб звикнути до темряви. Для фотографування можна використовувати смартфон із нічним режимом: камера здатна зафіксувати більше кольорів, ніж людське око.

Слабкі геомагнітні бурі рівня G1 також можуть спричиняти незначні коливання в електромережах і впливати на роботу супутників.

У NOAA наголошують, що прогнози космічної погоди залишаються приблизними. Час прибуття сонячного вітру та інтенсивність бурі можуть змінюватися, тому остаточні умови для спостереження стануть зрозумілішими ближче до ночі проти 31 жовтня.

Найдовше сонячне затемнення XXI століття: що відомо

Нагадаємо, у серпні 2027 року відбудеться найдовше повне сонячне затемнення XXI століття. Його максимальна тривалість становитиме 6 хвилин 23 секунди.

Одним із найкращих місць для спостереження стане єгипетський Луксор, де повна фаза триватиме приблизно 6 хвилин 19 секунд. Місячна тінь накриє знамениті пам'ятки Стародавнього Єгипту, зокрема Карнакський і Луксорський храми та Долину царів.

Смуга повного затемнення сягатиме близько 257 км завширшки. Особливого значення події додає те, що стародавні єгиптяни приділяли велику увагу астрономії, використовуючи спостереження за Сонцем і зорями для визначення часу та проведення релігійних обрядів.

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