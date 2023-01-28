Немає пам'яті на телефоні: п'ять способів, які допоможуть її звільнити

Якщо пам'ять телефону заповнена, не потрібно відразу видаляти фотографії та музичні файли. ТСН.ua розповідає про п'ять простих способів, які допоможуть її звільнити.
Звільнити пам'ять телефону, якщо у вас iPhone
- Почистити кеш у браузері Safari — у браузері постійно зберігаються копії сторінок після того, як ви їх переглянули. Це потрібно для того, щоб вони швидше завантажувалися під час повторного відкриття. Копії зберігаються на вашому смартфоні, а тому, звичайно, займають на ньому певний простір. Щоб очистити кеш, потрібно зайти у "Налаштування" браузера, а потім відшукати "Очищення історії".
- Відключити Фотопотік — цей сервіс допомагає налаштувати на телефоні зберігання відеоматеріалів та фотографій. Якщо відключити, то можна звільнити зайві мегабайти пам'яті, які йдуть на роботу Фотопотоку. Зробити це просто: "Налаштування телефону" — "iCloud" — "Фото".
- Позбавитися збережених бесід в месенджерах — дієва порада, яка допомагає трішки збільшити пам'ять на телефоні. Часто у месенджерах зберігаються непотрібні повідомлення, які можна сміливо видаляти.
- Перевстановити застосунки — зайдіть в "Налаштування телефону" — "Основні" — "iCloud сховище" — "Керувати", щоб дізнатися, які саме програми займають найбільше місця. Тут можна побачити список всіх застосунків, які встановлені на телефон, та скільки вони займають місця. Щоб видалити застосунок — наведіть на його значок та натисніть кнопку "Видалити", яка з'явилася. Потім їх можна встановити заново.
- Скачати фільм — така порада здається дивною, але вона досить дієва. Зайдіть в iTunes, потім подивіться, які фільми доступні для безкоштовного завантажування. Тоді відшукайте фільм, розмір якого більше, ніж у вас є місця на смартфоні. Спробуйте його відкрити. Перед вам з'явиться віконце з повідомленням, що пам'ять телефону заповнена і слід очистити її. Потім порадять перейти до меню "Сховище і iCloud" та зробити оптимізацію. На телефоні після цього може звільнитися близько 400-500 Мб.
Як звільнити пам'ять на телефоні з Android
- Очистити кеш — щоб звільнити пам'ять телефону, потрібно зайнятися саме очищенням кешу. Для цього потрібно зайти в "Налаштування", а потім "Пам'ять" — "Кеш файли". Їх потрібно очистити.
- Завантажити спеціальну програму — на смартфони, які використовують операційну систему Android, можуть завантажувати різноманітні застосунки, серед яких є і такі, які допомагають звільнити пам'ять. Оберіть одну та слідуйте інструкціям.
- Купити карту MicroSD — цей спосіб найпростіший. Внутрішню пам'ять телефону краще використати для встановлення застосунків, а карта знадобиться для зберігання музики, відеоматеріалів, фотографій.
- Використовувати онлайн-сервіси зберігання даних — вони підійдуть для зберігання інформації, музики, файлів, фотографій тощо. Більшість відомих пошукових систем надають на своїх серверах місце безкоштовно.
- Регулярно очищати електронні листи та смс — недоцільно накопичувати рекламні смс та електронні розсилання. На вашому девайсі вони будуть лише займати пам'ять. Тому, якщо пам'ять телефону заповнена, краще відразу видалити такі листи.