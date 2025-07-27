Немовля з "пухлиною" у роті приголомшило лікарів: що це було насправді (фото)

Немовля / © pixabay.com

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Коли жителька США Роуен Стайнер помітила щось незвичне в роті свого дев’ятимісячного сина, вона одразу звернулася до медиків. Спочатку лікарі припустили найгірше — пухлину, однак згодом з’ясувалося, що насправді ситуація була зовсім іншою.

Про це пише Lad Bible.

Жителька штату Юта побачила синювату припухлість у роті свого малюка Макса, коли той раптово заплакав під час зміни підгузка. 30-річна жінка негайно повезла дитину до лікарні. Тамтешні фахівці зізналися, що «ніколи не бачили нічого подібного» і не могли встановити, що саме викликало таке утворення.

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Макса скерували до стоматолога і дитячого щелепно-лицевого хірурга, але навіть вони не змогли однозначно визначити природу дивної «пухлини». Лікарі припустили, що це може бути судинне новоутворення, і почали готувати дитину до комп’ютерної томографії.

«Пухлина» у роті дев’ятимісячного хлопчика / © Kennedy News and Media

Однак перед самою процедурою ще один фахівець вирішив ще раз оглянути рот дитини і висловив припущення, що це не пухлина, а сторонній об’єкт. За допомогою стоматологічного інструменту медик підчепив краї — і предмет миттєво від’єднався.

З’ясувалося, що загадкова «пухлина» була частиною іграшки-антистресу, яку Роуен раніше купила для однієї зі своїх старших дітей.

«Керівник відділення використав стоматологічний інструмент, підчепив край — і воно зірвалося. Це було дуже різко, під цим місцем була кров, бо об’єкт так щільно присмоктався до ясен. Навколо була така сильна набряклість, що ніхто не бачив самих країв іграшки. Вона трималася настільки щільно, що ніхто не міг її зрушити, навіть торкаючись», — розповіла Роуен.

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Іграшка-антистрес, частину якої знайшли у роті немовляти / © Kennedy News and Media

Жінка зазначила, що лікарі неодноразово припускали, що це може бути іграшка.

«Ми були відкриті до цієї версії, бо у мене п’ятеро дітей, а дев’ятимісячні малюки пхають усе до рота», — каже вона.

Попри підозри, Роуен ніколи б не подумала, що винуватцем виявиться частина іграшки-антистресу. Втім, коли з’ясувалося, що це не пухлина, жінка з полегшенням сказала, що це «найкращий можливий результат».

Роуен також розповіла, що до моменту остаточного діагнозу і вона, і батько дитини, і медики торкалися цієї частини, намагаючись зрозуміти, що це.

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«Я дуже вдячна, що це виявилося не пухлиною і що мій син не вдавився тією дрібною деталлю. Загалом просто будьте дуже уважні, особливо з маленькими дітьми. Іграшка, яку ми купили, була дешевою моделлю з Amazon. Я знаю, що є якісніші й надійніші бренди, але завжди перевіряйте, щоб усі частини іграшки були на місці, коли діти граються», — застерегла жінка.

До слова, раніше повідомлялося про те, що трирічна дівчинка з Австралії проковтнула два магніти: вони прорвали кишківник і дитина впала в кому. Після кількох операцій дівчинка бореться за життя.