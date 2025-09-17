"Неможлива" загадка від Гарварду: 90% її не розв'яжуть, а ви зможете?

Головоломка

Реклама

Вірусна головоломка, яку приписують Гарвардському університету, знову активно поширюється в соцмережах і збиває з пантелику мільйони користувачів. За даними експертів, близько 90% людей, які намагалися її розв’язати, не змогли знайти правильну відповідь. Причина криється в неочевидній «грі слів» та неоднозначності самої умови.

Про це пише Mirror.

Загадка сформульована так: «Якщо є семеро чоловіків із сімома дружинами, і кожен чоловік та кожна дружина мають по семеро дітей, то яка загальна кількість людей?»

Реклама

Загадка / © Mirror

Користувачі, які намагалися її розв’язати, дійшли до різних результатів: від 21 до 448 осіб. Основна проблема полягає в тлумаченні умови. Найпоширеніший варіант розв’язання виходить із припущення, що є лише сім сімейних пар. Тоді розрахунок такий:

7 чоловіків + 7 дружин = 14 дорослих.

Кожна пара має по 7 дітей: 7×7 = 49 дітей.

Загальна кількість людей: 14 + 49 = 63 особи.

Однак, якщо сприймати умову буквально, де «кожен чоловік має по семеро дружин», відповідь буде іншою. Це свідчить про те, що загадка була задумана саме для перевірки уваги до деталей.

Подібні головоломки, незалежно від їхнього походження, мають важливе значення. Вони змушують нас уважно аналізувати інформацію та розглядати різні варіанти, щоб знайти правильне рішення. Вони показують, наскільки ми здатні мислити креативно та розкладати проблему на дрібніші частини.

Нагадаємо, інтернет переповнений різноманітними головоломками, і одні з найпопулярніших — це візуальні загадки, які перевіряють вашу спостережливість. Нещодавно Мережу облетіла картинка, яка викликала багато дискусій: на ній зображений чоловік-байкер поруч із трьома жінками. Завдання просте — потрібно визначити, хто з цих трьох жінок є його дружиною.