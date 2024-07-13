"Необрізаний прибулець": морську істоту з отруйними зубами охрестили жахіттям – фото, відео

Спостерігачі за китами натрапили на унікальну істоту, яку порівняли з прибульцем.

Про це пише Daily Star.

Спостереження відбулося в Каліфорнії, коли група з Монтерея намагалася виявити ссавців в океані. Натомість вона натрапила на моторошного хробака – гліцеру.

Член групи сказав: "Ми знайшли його сьогодні вранці, він просто висів на нашому причалі, і ми обережно зачерпнули його картоном і обережно відпустили назад у воду".

Юзерів спантеличила цікава тварина: "Гей, це моя нижня частина травної системи", "Я ніколи не зможу це забути", "Мені ніколи не потрібно було це бачити. Схоже на кишківник з обличчям".

Інші користувачі порівнювали його з фекаліями, іншопланетянином, товстою кишкою та істотою з нічних жахів.

Хижі черв'яки можуть виростати до 35 см у довжину. Вони харчуються, висуваючи великий ніс, який має чотири порожнисті щелепи з зубами, з'єднані із залозами, що постачають отруту, якою вони вбивають свою здобич. Їхній укус болісний навіть для людини, тому експерти не радять підносити пальці близько до його пащі, оскільки це може призвести до укусу, схожого на укус бджоли.

Гліцера / Фото: скриншот з відео

Цікаво, що цей схожий на приманку відросток чудово підходить для приваблення риби, тому рибалки часто використовують його як наживку.

Нагадаємо, чоловік з'їв 41 000 калорій, як тигрова акула, і набрав 9,5 кг за 24 години. Він вдався до експерименту в рамках документального серіалу.

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