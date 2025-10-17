Неочікувана правда про рибу в понеділок: шефи розкрили, що відбувається на кухнях

Риба / © unsplash.com

Колись легендарний шеф-кухар і телеведучий Ентоні Бурден попереджав: ніколи не замовляйте рибу в ресторані в понеділок. У своїй книзі «Кухонні таємниці» він пояснював, що у 90-х більшість нью-йоркських ресторанів купували морепродукти на ринку, який не працював у вихідні. Тож до понеділка на кухнях залишалися запаси ще з четверга — риба могла бути не зіпсованою, але точно не свіжою.

Про це повідомило видання Moms who love.

Крім того, кухні, які працювали на повну потужність, часто відкривали холодильники, що погіршувало охолодження продуктів. Тож Бурден радив чекати вівторка чи середи, коли надходять нові поставки.

Сьогодні ситуація інша. Як пояснив шеф Джейсон Пфайфер із Mattos Hospitality, більшість сучасних ресторанів отримують морепродукти кілька разів на тиждень або навіть щодня. Вони користуються системою PAR (періодичної автоматичної заміни), яка допомагає підтримувати стабільні запаси та свіжість.

Сучасне охолодження, контроль температури та перевірки якості зробили стару пораду Бурдена застарілою. Сам шеф згодом визнавав, що галузь змінилася, а стандарти — значно зросли.

В інтерв’ю 2016 року він зазначав, що популярність суші навчила американців розпізнавати якісну рибу, і ресторани більше не можуть ризикувати репутацією. Попри це, Бурден радив уникати молюсків і мідій у сумнівних закладах.

«На жаль, „не їжте рибу в понеділок“ буде на моєму надгробку. Але минуло майже два десятиліття. Все змінилося. Їжте цю кляту рибу», — зазначив шеф-кухар.

