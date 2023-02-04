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Непомітно шкодять здоров'ю: експертка розповіла всю правду про засоби для миття посуду

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
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1096
Час на прочитання
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Непомітно шкодять здоров'ю: експертка розповіла всю правду про засоби для миття посуду

Чим шкідливий засіб для миття посуду / Фото: Pexels

Всі без вийнятку купують засоби для миття посуду. Сьогодні в магазині їх буває велика кількість. Однак про безпечність мийних засобів для кухні та їхній склад мало хто задумується. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як засоби для миття посуду можуть нашкодити здоров'ю.

Нутриціологиня Тетяна Ярмошук в своєму інстаграмі розповіла, як саме засоби для миття посуду можуть нашкодити організму.

За словами фахівчині, саме ця рідина може завдавати чималої шкоди здоров'ю, при чому практично непомітно. Все тому, що на тарілках та іншому посуді залишаються залишки засобів для миття, які погано змиваються. Хоча візуально ці частинки рідини і не видно. Потім вони потрапляють до організму разом з напоями чи їжею.

Повністю змити засіб для миття посуду досить важко. Аби змити більшу частину потрібно змивати лише гарячою проточною водою впродовж 2-3 хвилин. Найкраще з цим поки що справляється лише посудомийна машина. Якщо її використовувати, то небезпечної рідини на стінках посуду залишається набагато менше. Хоча змивається далеко не все.

Засоби для миття посуду: небезпечний склад

Нутриціологиня наголошує, що основним компонентом всіх мийних засобів для посуду є ПАВи, які виготовляються із продуктів перероблювання. Саме завдяки ним з'являється густа піна, а жир відмивається навіть у холодній воді.

Коли ці компоненти потрапляють в організм, то навантажують його токсинами. Особливо дістається органам детоксикації, які допомагають очищати тіло. Поступово відбувається отруєння та інтоксикація зсередини.

Відразу цей вплив людина не відчуває, адже дози дуже маленькі. Однак, коли вони систематично і регулярно отруюють організм, через роки результати впливу все ж можна помітити. І людина тоді не може зрозуміти, звідки в неї взялася алергія, хвороба чи проблеми зі шкірою.

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Дата публікації
Перегляди
1096
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