Непритомний напівоголений підліток вижив після того, як торнадо відкинув його на 398 метрів

Книга рекордів Гіннеса пригадала історію підлітка, яка вижив після торнадо.

Про це йдеться на офіційному сайті.

У той час як сильний дощ і вітер зі швидкістю 240 км/год розбивав пересувний будинок його бабусі, 19-річний Метт Сутер, одягнений лише в боксерські шорти, стояв на дивані у вітальні, намагаючись закрити вікно. Він і гадки не мав, що збирається встановити світовий рекорд.

12 березня 2006 року трейлер, в якому Метт жив з бабусею і дядьком у Міссурі, США, був охоплений торнадо. Метт був підхоплений і віднесений на 398 метрів, але дивом не загинув. В результаті він встановив рекорд на найдальшу відстань, яку пережили в торнадо.

За шкалою Фудзіти торнадо отримав оцінку F2, що означає, що це був "значний" торнадо з достатньою силою, щоб зривати дахи з будинків, піднімати з землі автомобілі та руйнувати пересувні будинки.

"Він ставав все гучнішим і гучнішим, наче 10 військових літаків летіли на нас", - розповів Метт в інтерв'ю Springfield News-Leader через тиждень після події.

Зовнішні двері трейлера були зірвані з петель, і Метт згадував, що підлога "рухалася, як желе". Поки він намагався втримати рівновагу, в його голову несподівано вдарила важка лампа, від чого він знепритомнів.

Коли стіни трейлера зруйнувалися, Метта підхопив торнадо, і він пролетів 398 метрів – приблизно таку ж відстань, як чотири футбольні поля. Він приземлився в полі м'якої трави, і, крім травми голови, завданої лампою, не отримав жодних ушкоджень.

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Стікаючи кров'ю і дезорієнтований, Метт переліз через огорожу з колючого дроту, щоб вибратися з поля, потім побіг гравійною дорогою і постукав у двері сусіда. Сусід, Дон Корнелісон, зателефонував братові Метта, який підібрав його і відвіз назад до трейлера, де єдине, що залишилося неушкодженим - це палуба.

Бабуся і дядько Метта були під уламками зруйнованого будинку, але вони вижили і змогли звільнитися до приїзду Метта.

Відстань, яку пролетів Метт, виміряв співробітник Національної метеорологічної служби за допомогою GPS-пристрою.

Один з головних дослідників торнадо в США, Том Гразуліс, сказав, що він не знає нікого, кого б торнадо відніс так далеко і хто б залишився живим, щоб розповісти про це. За його словами, Метт затьмарив попередній рекорд, встановлений 1955 року дев'ятирічною дівчинкою та її поні, які залишилися практично неушкодженими після того, як торнадо проніс їх на 304 м.

Через те, що Метт був непритомним, він нічого не пам'ятає про свій політ у повітрі, але його лікар сказав, що його травми – або їхня відсутність – підтверджують припущення, що його підняло в небо, а не пронесло землею, що призвело б до більшої кількості саден на поверхні тіла.

Після цього жахливого випробування Метт сказав, що він вдячний за те, що залишився живий, і почав ходити до церкви.

Він планував допомогти своїй бабусі відбудувати будинок з підземним підвалом, щоб нікому з його родини не пощастило побити його рекорд у майбутньому.

Нагадаємо, українець шокував світ, протягнувши бородою 2,5-тонний мікроавтобус. Він встановив чергові світові рекорди.

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