Літак Delta Air Lines / © Associated Press

У США пасажирський літак авіакомпанії Delta Air Lines здійснив екстрене приземлення після того, як екіпаж повідомив про незвичний запах у салоні. Інцидент стався ввечері 7 квітня.

Як повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) виданню PEOPLE, рейс Delta 1430 безпечно приземлився в аеропорту Окленда близько 20:50 за місцевим часом. Причиною стали повідомлення про випари всередині салону.

Літак Airbus A220-100 вилетів з аеропорту імені Джона Вейна в окрузі Оріндж (штат Каліфорнія) невдовзі після 19:30 і мав прибути до міжнародного аеропорту Сіетл-Такома приблизно через три години. Втім, приблизно через 50 хвилин після зльоту, коли борт перебував у районі Національного парку Йосеміті, екіпаж вирішив змінити маршрут і перенаправив літак до затоки Сан-Франциско.

За даними бортових журналів і траєкторії польоту, літак різко змінив курс у західному напрямку. У Delta пояснили, що рішення ухвалили з міркувань обережності після повідомлення про запах у салоні.

У компанії також зазначили, що приземлення відбулося без інцидентів, а пасажири змогли безпечно залишити літак. Після цього повітряне судно тимчасово вивели з експлуатації для технічної оцінки.

Представниця аеропорту Окленда повідомила, що злітно-посадкову смугу після приземлення швидко перевірили та відновили її роботу. Пасажирів рейсу перевезли до кінцевих пунктів призначення іншими регулярними рейсами.

У FAA додали, що розслідуватимуть обставини інциденту.

