Нерозкрита таємниця: мовчазний чоловік блокує дороги понад 10 років

У місті Свонсі, Велика Британія, вже понад десять років мешканці та поліція стикаються з дивною поведінкою чоловіка, який став однією з найбільших нерозгаданих загадок країни. Його звати Девід Гемпсон, і він регулярно виходить на проїжджу частину, зупиняючи рух транспорту, але жодного разу не пояснив своїх дій.

Історія Гемпсона набула розголосу ще 2014 року, коли його вперше заарештували за створення перешкод на перехресті в центрі Свонсі. Тоді здавалося, що це одноразова витівка, однак після звільнення чоловік знову повернувся на вулиці. Відтоді подібні випадки повторювалися неодноразово.

Щоразу, коли поліція чи суд намагаються з’ясувати мотиви, Гемпсон мовчить. Він не відповідає на запитання ані правоохоронців, ані суддів, ані адвокатів чи лікарів. Ба більше, навіть перед загрозою ув’язнення він обирає повне мовчання.

Судові процеси тривали роками. Декілька разів судді замовляли психіатричну експертизу, однак жодних діагнозів встановлено не було. Свідки підтвердили, що у в’язниці Гемпсон таки розмовляв із наглядачами, тож мовчання на волі є його свідомим вибором.

Останній випадок зафіксували у червні 2025 року, коли чоловік знову перекрив рух на вулиці Де Ла Беш у центрі міста. Його затримали, але він знову не сказав жодного слова.

Минуло вже понад одинадцять років від першого арешту, а загадка Девіда Гемпсона залишається нерозгаданою. Чому він блокує дороги і чому обрав мовчання — на ці запитання досі ніхто не знайшов відповіді.

