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Троє сестер із Бразилії, які протягом усього життя залишалися надзвичайно близькими, встановили рекорд завдяки своєму довголіттю. Їхній спільний вік перевищує 316 років.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Зуліна де Деус Нунес, Зораїде де Деус Мота та Левіта де Деус Нунес увійшли в історію як три живі сестри з найвищим сумарним віком. Їхній загальний вік становить 316 років і 302 дні — цей показник підтвердила організація LongeviQuest, яка займається дослідженнями довголіття.

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У травні дослідниця Іара Соуза з міжнародної організації, що вивчає феномен довголіття, відвідала Ріо-де-Жанейро, щоб особисто зустрітися з сестрами та підтвердити їхню історію.

Найстаршій із трьох сестер, Левіті, виповнилося 109 років. Її сестрі Зораїде — 104 роки, а наймолодшій, Зуліні, — 103.

Сестри Зуліна, Зораїде та Левіта / Фото: LongeviQuest

Левіта народилася 7 червня 1917 року та була другою за старшинством серед восьми дітей у родині. Від юнацтва на неї покладали велику відповідальність — вона допомагала вести домашнє господарство та доглядала молодших братів та сестер, поки батьки працювали в полі.

Жінка ніколи не виходила заміж і не мала власних дітей, однак усе життя присвятила родині. Як і її матір, вона захоплювалася рукоділлям — в’язанням гачком, спицями та шиттям, і зберегла цю пристрасть навіть у літньому віці.

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Левіта в молодості / Фото: LongeviQuest

Рукоділля було не лише її хобі, а й одним із джерел заробітку. Крім цього, Левіта протягом 12 років працювала на бразильському телеканалі Rede Globo.

Середня сестра Зораїде народилася 24 листопада 1921 року. Вона присвятила життя освіті та медицині: спочатку працювала вчителькою початкової школи, а згодом стала медсестрою.

Вона працювала у декількох лікарнях до виходу на пенсію.

Зораїде у 25 років / Фото: LongeviQuest

1950 року Зораїде вийшла заміж за Енеаса Алвеса да Моту. У подружжя народилося п’ятеро дітей.

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Наймолодша сестра Зуліна народилася 4 березня 1923 року. Як і Левіта, вона від дитинства любила рукоділля, особливо шиття та вишивку.

17 липня 1945 року Зуліна вийшла заміж за Жозе Бенвіндо дос Сантоса. Поки чоловік працював на залізниці, вона займалася домом і виховувала шістьох дітей.

Після розлучення Зуліна переїхала до Ріо-де-Жанейро, де вже жила Зораїде. Згодом до них приєдналася і Левіта, щоб допомогти сестрі адаптуватися до нового життя разом із дітьми.

Зуліна із синами / Фото: LongeviQuest

Протягом десятиліть сестри залишалися нерозлучними. Вони підтримували одна одну у важкі моменти та разом переживали всі життєві зміни.

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Саме цей міцний родинний зв’язок, за словами близьких, став однією з головних рис їхньої дивовижної історії довголіття.

Сестри Зуліна, Зораїде та Левіта / Фото: LongeviQuest

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