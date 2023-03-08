Нерви здали: пригнічений жалобою чоловік відлупцював свого сусіда і стюардесу в літаку

Чоловік вирішив покурити у салоні літака, через що йому зробили зауваження.

У літаку компанії Ryanair, який летів з Дубліна до Брістоля, чоловік побив стюардесу та свого сусіда. Свою поведінку він пояснив тим, що в нього померла бабуся, а екіпаж літака забороняв йому курити в салоні.

Про це пише mirror.co.uk.

Патрік МакДонах влаштував дебош у літаку. Він вдарив стюардесу та свого сусіда, який намагався його вгамувати. Чоловік розповів, що він повертався з похорону своєї бабусі та був пригнічений. Перед польотом він випив понад 5 літрів пива. У салоні літака чоловік вирішив покурити. Це помітили бортпровідники та попередили, що таке неприпустимо.

Після посадки літака, чоловіку сказали, що потрібно сидіти та дочекатись поліції, проте він вдарив свого сусіда та стюардесу, які намагались його вгамувати.

Суддя зазначив, що чоловік так поводився, бо він був пригнічений, а тому вирішив не карати його суворо. МакДонаху присудили 120 годин виправних робіт. Його також зобов'язали виплатити кожній жертві нападу по 150 фунтів стерлінгів компенсації і сплатити 350 фунтів стерлінгів судових витрат.

Нагадаємо, росіянин у літаку приревнував дружину до сусідки і запропонував їй зайнятися сексом.

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