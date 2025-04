Несамовитий момент: відданий собака намагався відкопати господаря під час похорону (фото)

Реклама

У Перу засмучений пес намагався відкопати свого господаря під час його поховання.

Про це повідомляє Need To Know.

Кріспін був убитий горем, коли його господар Хасінто помер після тривалої хвороби.

Двоюрідний брат Хасінто розповів, що собака сидів поруч із господарем протягом усієї його хвороби і навіть залишився біля його ліжка в день смерті. Але коли його господаря ховали, пес не зміг зрозуміти, чому.

На відео, яке стало вірусним у Мережі, видно, як працівники кладовища починають замуровувати труну цементними плитами. Потім собака стрибнув на плити і почав обнюхувати їх, дивлячись на труну внизу. Навіть коли труну засипали землею і штучним покриттям, Кріспін не здавався. Він почав копати невелику яму на краю майданчика, просовуючи туди і назад голову, ніби шукаючи свого найкращого друга.

Пес намагався відкопати господаря під час похорону / © скриншот з відео

Відео було підписане: «Найкращий друг цієї людини до кінця, його звуть Кріспін, і він цуценя мого двоюрідного брата. Коли він хворів, Кріспін не розлучався з ним, до самої смерті Кріспін супроводжував його. Кріспін не розумів, чому мій брат був у підпіллі, і хотів піти з ним. Дякую тобі, Кріспіне, за те, що супроводжував його до кінця».

