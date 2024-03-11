Нещасливі в коханні: туристи протерли дірку у грудях статуї Джульєтти

Туристи італійського міста Верона вкотре протерли дірку в грудях статуї героїні Вільяма Шекспіра – Джульєтти.

Про це пише The Guardian.

Бронзова статуя стоїть під балконом у крихітному дворику, де, за переказами, Ромео сватався до Джульєтти. Сотні мандрівників щодня приїжджають туди, щоб зробити селфі і доторкнутися до грудей в рамках ритуалу, який, за повір'ям, приносить успіх у коханні.

Вважається, що піт з їхніх рук спричинив появу дірки, повідомляє місцева газета L'Arena. Це вже другий випадок, коли велика кількість дотиків спотворює Джульєтту. 2014 року оригінальну статую, яка стояла у дворі понад 40 років, замінили копією вартістю 15 000 євро, яку профінансувала одна з католицьких асоціацій.

Статуя Джульєтти у Вероні / Фото: Getty Images

Джульєтта опинилася в центрі суперечок у грудні після того, як директор школи в Тоскані назвав ритуал торкання до грудей "сексистським".

"Пошкоджену статую необхідно відремонтувати, і в цьому немає жодних сумнівів, - написав журналіст Енріко Ферро на місцевому новинному сайті il Mattino di Padova. "Однак ми також повинні думати про майбутнє. Чи правильно продовжувати дозволяти туристам торкатися грудей Джульєтти? Чи, можливо, доречніше було б прийняти аргумент директора школи, який визнав це сексизмом?".

Давіде Альбертіні, віцепрезидент асоціації підприємців у цьому районі, запропонував розмістити статую вище. "Я б також, можливо, поставив під нею поштову скриньку, щоб зберігати листи від закоханих", - сказав він газеті. "Можливо, це був би більш романтичний ритуал".

Статуя Джульєтти у Вероні / Фото: Getty Images

Двір розташований поруч з Каса ді Джульєтта, відреставрованою будівлею 13-го століття, яка колись належала знатній родині дель Каппелло, яка, як вважають місцеві, надихнула Шекспіра на вигадану сім'ю Джульєтти Капулетті в "Ромео і Джульєтті". Балкон був прибудований до будівлі 20 століття.

Сьогодні Каса ді Джульєтта – це музей з колекцією картин, костюмів епохи Відродження та ліжком, яке фігурувало в екранізації п'єси Шекспіра Франко Дзеффіреллі 1968 року. Але більшість туристів залишають музей заради статуї.

Нагадаємо, у Єгипті розкопали верхню частину гігантської статуї Рамзеса II. Нижню частину статуї було виявлено 1930 року.

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