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Нещастя і хвороби: чому ніколи не можна пити з чужої чашки — народні прикмети
Народні прикмети попереджають про наслідки для любителів користуватися чужим посудом.
На роботі чи вдома краще не використовувати чужу чашку, адже це може мати поганий вплив для вашої енергетики.
Чому чужа чашка може накликати на вас нещастя, пише «Телеграф».
В народі вважалося, що чашка — носій особистої енергетики, а не просто предмет побуту. У виданні вказують, що що кожна людина «заряджає» свій посуд емоціями і переживаннями. Якщо посуд використовує хтось інший, особливо без дозволу, то він може «підхопити» не лише чужу енергетику, а й проблеми, хвороби чи тривоги.
Народні прикмети
Якщо часто пити з чужого посуду — можна втратити власну енергію.
Випадково випити з чашки людини, яка має злі наміри — може спричинити сварку або якусь втрату.
Пити з чашки людини, що має багато проблем — забрати її невдачі на себе.
Одна чашка на двох — одна доля на двох.
Крім того, не варто забувати і про правила гігієни. Через спільне використання чашок можна підхопити, наприклад, герпес чи інші інфекційні хвороби.