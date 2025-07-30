Чужа чашка — чужі нещастя / © Pexels

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На роботі чи вдома краще не використовувати чужу чашку, адже це може мати поганий вплив для вашої енергетики.

Чому чужа чашка може накликати на вас нещастя, пише «Телеграф».

В народі вважалося, що чашка — носій особистої енергетики, а не просто предмет побуту. У виданні вказують, що що кожна людина «заряджає» свій посуд емоціями і переживаннями. Якщо посуд використовує хтось інший, особливо без дозволу, то він може «підхопити» не лише чужу енергетику, а й проблеми, хвороби чи тривоги.

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Народні прикмети

Якщо часто пити з чужого посуду — можна втратити власну енергію.

Випадково випити з чашки людини, яка має злі наміри — може спричинити сварку або якусь втрату.

Пити з чашки людини, що має багато проблем — забрати її невдачі на себе.

Одна чашка на двох — одна доля на двох.

Крім того, не варто забувати і про правила гігієни. Через спільне використання чашок можна підхопити, наприклад, герпес чи інші інфекційні хвороби.