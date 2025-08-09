Несолодкий чай продовжує життя: нові дані вчених з Великої Британії

Чай / © Pixabay

Нові наукові дані підтвердили: звичка пити чай без цукру або підсолоджувачів може продовжити життя. Дослідження, опубліковане у журналі Frontiers in Nutrition, показало, що люди, які щодня випивають від трьох з половиною до чотирьох з половиною чашок несолодкого чаю, мають на 20% менший ризик померти від будь-яких причин, ніж ті, хто не вживає цього напою.

Про це пише News medical.

Науковці проаналізували дані понад 195 тисяч учасників масштабного британського дослідження, вивчивши їхній раціон, стан здоров’я та звички. Виявилося, що користь чаю найбільша саме тоді, коли він вживається без цукру чи штучних підсолоджувачів. Для тих, хто додавав у напій підсолоджувачі або цукор, такого ефекту не зафіксували.

Чай — один із найпопулярніших напоїв у світі. Щодня його споживають понад два мільярди людей, і в багатьох країнах, зокрема у Великій Британії та Китаї, на кожного мешканця припадає більше 100 літрів чаю на рік. Його секрет у корисних речовинах — фенолах і флавоноїдах, які діють як потужні антиоксиданти та допомагають захистити організм від серцево-судинних хвороб і навіть деяких видів раку.

Дослідження показало, що прихильники несолодкого чаю зазвичай мають нижчий індекс маси тіла, більш здорові харчові звички та активніший спосіб життя. Натомість серед тих, хто обирав солодкий чай, частіше були люди з надмірною вагою, підвищеним тиском, діабетом чи хронічними захворюваннями.

Найсильніший ефект зниження смертності спостерігався саме при вживанні від 3,5 до 4,5 порцій чаю на день (одна порція — приблизно 250 мл). Окрім зниження загальної смертності на 20%, ризик смерті від раку зменшувався на 14%, а від серцево-судинних хвороб — на 27%.

Науковці наголошують: додавання цукру чи штучних підсолоджувачів, таких як аспартам, який Всесвітня організація охорони здоров’я вже класифікувала як можливий канцероген, може нівелювати користь чаю.

Водночас вони застерігають, що ці результати стосуються переважно чорного чаю, який був основним напоєм учасників дослідження. Для інших видів чаю — зеленого чи трав’яного — подібні висновки ще потрібно перевірити.

