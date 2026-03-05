Несподівана порада від стюарда: чому в літаку краще не вдягати чорні шкарпетки

Салон літака / © Pixabay

Під час тривалих авіаперельотів пасажири зазвичай обирають максимально зручний одяг, щоб легше перенести подорож. Однак бортпровідник із Великої Британії Кріс Мейджор радить звертати увагу навіть на такі деталі гардероба, як колір шкарпеток.

Про це повідомило видання Express.

За словами Мейджора, який має понад 25 років досвіду роботи в авіації та обслуговував як короткі рейси, так і перельоти тривалістю до 14 годин, чорні шкарпетки можуть спричинити несподівані незручності для екіпажу. Проблема найчастіше виникає під час нічних рейсів, коли освітлення в салоні приглушене.

У таких умовах пасажири часто витягують ноги в прохід, щоб зручніше розміститися або трохи розім’ятися. Якщо людина в чорних шкарпетках, їх складніше помітити на темній підлозі літака. Через це члени екіпажу можуть не побачити ноги до останнього моменту, що створює ризик спіткнутися.

Бортпровідник пояснює, що в вузькому проході літака персонал часто швидко пересувається, несучи напої або гарячу їжу. Будь-яка перешкода на рівні підлоги може спричинити неприємний інцидент і порушити порядок у салоні, зокрема розбудити пасажирів.

Тим часом мандрівники все частіше цікавляться способами зробити переліт комфортнішим. На платформі Reddit користувачі активно обговорюють користь компресійних шкарпеток під час довгих польотів. Деякі пасажири зазначають, що після перельоту в таких шкарпетках почуваються менш втомленими та легше переносять тривале сидіння.

Один із користувачів розповів, що навіть хороша фізична форма не завжди захищає від проблем із кровообігом під час довгих перельотів. За його словами, після 10-годинного рейсу в компресійних шкарпетках він почувався значно бадьоріше і зміг одразу вирушити на пішохідну екскурсію містом.

За даними аналітиків AI SEO, інтерес до цієї теми зростає. Фахівці проаналізували пошукові тренди Google і виявили, що кількість запитів «компресійні шкарпетки для польотів» за останній місяць зросла на 140%.

Нагадаємо, експерти радять класти до ручної поклажі тенісний м’яч. На перший погляд це дивно, але під час польоту він може врятувати від скутності в тілі та млявості після приземлення.