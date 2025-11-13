Несподівана знахідка під час ремонту: жінка виявила справжній скарб, "похований" під нудним декором

Під чорно-білими наліпками на каміні ховалася чудова стара плитка з квітковим визерунком / © скриншот з відео

Британка Лія Сігсворт, яка у грудні минулого року переїхала до свого затишного англійського котеджу в Нортгемптонширі, була готова до сюрпризів під час ремонту, але не очікувала, що один із них зробить її акаунт зіркою соцмережі.

Про це пише Newsweek.

Вона опублікувала у TikTok відео, на якому знімає чорно-білі наліпки з каміна і виявляє під ними приголомшливий оригінальний кахель із квітковим орнаментом, що викликав захоплення у користувачів в Мережі.

Дивовижна знахідка

Оригінальна плитка, яка, ймовірно, датується часами первісного дизайну будинку, була прихована під сучаснішим декором, встановленим попередніми власниками. Для Сінсворт, яка любить «м’яку та природну» естетику, знахідка стала ідеальною.

Свою радість жінка пояснила тим, що ця знахідка має для неї особистий сенс.

«Чесно кажучи, я була так шокована. У мене є невеликий ювелірний бренд, натхненний природою, яким є основним заняттям для мене та мого партнера. Усе, що ми знаходимо, створюємо і продаємо, має цю м’яку, химерну природу — і саме цей маленький бренд, який я започаткувала випадково п’ять років тому, дозволив нам купити наш котедж. Тож відчуття було, ніби коло замкнулося, коли я знайшла цю чудову, квіткову, химерну плитку», — розповіла Лія Сігсворт у коментарі журналістам.

Лія та її партнер планують залишити оригінальні плитки відкритими як головний елемент у їхній затишній вітальні. За словами жінки, вони встановили маленький кавовий столик навпроти каміна, і плитка «доповнила та неабияк прикрасила кімнату».

Реакція користувачів Мережі

Відео Лії Сігсворт швидко стало вірусним, зібравши понад 221 тисячу переглядів і привернувши увагу любителів домашнього декору.

Користувачі мережі не приховували свого захоплення:

«Щелепа на підлозі», — написав один із глядачів.

«Слава Богу, що хтось це приховав, але принаймні зробив це так, що не зіпсував», — прокоментував інший.

«О, Боже, ніби той фільм, де все чорно-біле, а потім раптово набуває кольору», — порівняв ще один коментатор.

Сама Лія була переконана, що її знахідка сподобається іншим.

«Я поділилася цим у TikTok, тому що не могла цього не зробити. Я сама люблю дивитися відео про дім, від організації комор до фарбування стель у спальнях, — тож я відчувала, що іншим сподобається відкриття плитки так само, як і мені», — пояснила вона.

Нагадаємо, в Шотландії пара без навичок у процесі ремонту перетворила невикористовувану шафу під сходами на повноцінний домашній офіс.