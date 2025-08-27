Несподівана знахідка у 400-річному будинку шокувала власників

Колодязь

Олівія та Джек Манро, які придбали 400-річний будинок 2023 року, зробили приголомшливе відкриття у своєму саду. Під час робіт поблизу ділянки екскаватор випадково перемістив землю, і пара помітила кільце з цегли — так вони натрапили на глибокий колодязь.

Про це вони розповіли у TikTok.

Як розповіла Олівія, спочатку їхня цікавість змусила копати далі і вони виявили колодязь глибиною 22 метри. Через рік, зосередившись на відновленні будинку, подружжя нарешті почало роботи з відновлення колодязя. Гігантські грати, зведені другом, забезпечили безпеку, а зверху колодязь закрили цегляною кладкою, повернувши йому історичний вигляд. Олівія планує встановити кришку, провести освітлення та насос, щоб колодязь можна було використовувати для саду та коней.

Кліп у TikTok зібрав численні коментарі користувачів, які радили шукати у колодязі скарби або використовувати воду для поливання. Олівія зазначила, що сподівається на кришталево чисту воду, придатну не лише для саду, а й для тварин. Подружжя також розповіло про інші цікаві знахідки у будинку, зокрема прихований камін, що додає оселі особливого шарму.

