Цікaвинки
558
2 хв

Несподівана знахідка: жінка почула дивні звуки у стіні й була шокована побаченим

Жінка була здивована дивним шумом у власному будинку, але знахідка за стіною шокувала ще більше.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Здивувана жінка

Здивувана жінка / © Freepik

Несподіваний випадок стався з жінкою, яка почала чути дивні звуки у власному будинку. Спершу вона була розгублена, а згодом вирішила з’ясувати, що ж відбувається, і виявила зовсім неочікувану «знахідку».

Користувачка TikTok @_martymcflyjr поділилася історією у соцмережі, повідомляє видання Mirror.

Жінка вона показала вентиляційний отвір у стелі, куди уважно дивилася її кішка. Господиня зізналася, що звідти лунало нявкання. Згодом дивний шум перемістився у стіну й став дедалі гучнішим.

Не витримавши цікавості, жінка вирішила розібрати частину стіни. Вона навіть спробувала виманити «мешканця» картоплею фрі. І коли отвір був достатньо великим, звідти визирнула маленька пухнаста голівка. Як виявилося, у стіні опинилися два кошенята.

Кошення визирає з отвору в стіні. Фото: @_martymcflyjr\TikTok

Кошення визирає з отвору в стіні. Фото: @_martymcflyjr\TikTok

Жінка одразу ж дістала малюків, дала їм їжу та воду. На наступних відео у TikTok можна побачити, як вони швидко оговталися та почали гратися одне з одним. Пізніше з’ясувалося, що їхня мати-кішка теж поруч, але поки що не дає себе спіймати.

Відео миттєво стали вірусними. Користувачі жартували про «систему розподілу котів», яка нібито іноді доставляє пухнастиків не через двері, а просто у стіни. Інші ділилися власними історіями, коли доводилося рятувати котів із горищ чи підвалів.

Попри те, що жінка поки не знає, чи зможе залишити кошенят у себе, вона продовжує ділитися їхніми відео та збирає тисячі переглядів і коментарів.

Врятовані кошенята. Фото: @_martymcflyjr\TikTok

Врятовані кошенята. Фото: @_martymcflyjr\TikTok

Нагадаємо, в рідкісному медичному випадку з Буландшахра, штат Уттар-Прадеш, Індія, у 30-річної жінки, яка відчувала сильний біль у животі, всередині печінки виявили 12-тижневий плід.

