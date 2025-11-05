Несподіване відкриття: дівчинка знайшла на пляжі сліди велетня віком 200 млн років

Сліди динозавра / Ілюстративне зображення

Реклама

Коли люди вирушають на пляж, вони зазвичай шукають красиві мушлі, відпочинок або гарні камінці. Але 10-річна Теган з Південного Уельсу під час простої сімейної прогулянки знайшла дещо набагато крутіше — п’ять ідеально розташованих скам’янілих слідів динозавра, які залишило масивне створіння, що гуляло там близько 200 мільйонів років тому.

Про це пише Indian Defence Review.

Прогулянка, що змінила палеонтологію

Неймовірне відкриття сталося на узбережжі поблизу Вейл-оф-Гламорган, коли Теган разом із мамою, Клер, шукала на березі якісь цікавинки. Вони розраховували на мушлі чи, може, якісь дрібні скам’янілості, але точно не на прогулянку з гігантом мезозойської ери.

Реклама

«Це було так круто і захопливо, — розповіла Теган. — Ми просто шукали, що можемо знайти, і не думали, що знайдемо щось. Ми виявили ці великі ями, які виглядали як сліди динозавра, тож мама сфотографувала, надіслала електронною поштою в музей, і виявилося, що це був довгошиїй динозавр», — передає слова юної шукачки скарбів видання.

Експерти з Національного музею Уельсу миттєво відреагували на електронний лист Клер. Кураторка палеонтології Сінді Гауеллс відразу зрозуміла значущість знахідки.

Хто залишив сліди на пляжі

За словами Сінді Гауеллс, оскільки сліди були дуже великими, вони, ймовірно, належать динозавру типу зауроподоморф (Sauropodomorpha) — стародавній групі довгошиїх травоїдних, які колись домінували на планеті. Що найважливіше: всі п’ять відбитків були розташовані приблизно через 75 сантиметрів один від одного у чіткій послідовності «ліво-право», що безпомилково вказувало на кроки динозавра.

Саме місце, Лавернок-Пойнт, уже давно відоме як осередок скам’янілостей, а характерний червоний алевроліт зберіг незліченну кількість доісторичних слідів.

Реклама

«У нас є п’ять відбитків, і ми говоримо про 50-75 см між кожним із них. Якби це були випадкові отвори, ми б насторожилися, але оскільки у нас є ліва нога, права нога, а потім знову ліва і права… між ними постійна відстань», — пояснила Гауеллс.

Палеонтологи вважають, що сліди, найімовірніше, належали Камелотії (Camelotia) — великому травоїдному динозавру пізнього тріасового періоду. Він був близько трьох метрів заввишки, досягав п’яти метрів у довжину і міг ходити як на двох, так і на чотирьох ногах. За словами Гауеллс, знахідки в Уельсі стають все частішими — нові сліди з’являються кожні п’ять-шість років, що кидає виклик старій думці про рідкість динозаврів у регіоні.

Диво, яке надихає

Для Теган та її матері Клер цей момент став незабутнім.

«Важко усвідомити, що ти йдеш тим самим пляжем, яким сотні мільйонів років тому ходила якась масивна доісторична тварина. Можна все життя шукати скарби динозаврів, тож те, що це сталося з Теган у цьому віці, це чудово», — розповіла журналістам Клер.

Реклама

Знахідка юної Теган не лише викликала інтерес у вчених, але й розпалила захоплення палеонтологією серед місцевих мисливців за скам’янілостями.

«Це досить значна знахідка. Хвилювання, яке відчуваєш, коли хтось контактує з нами з певною знахідкою динозавра, це дивовижно», — підсумувала Сінді Гауеллс.

Ці п’ять стародавніх відбитків є доказом того, що великі відкриття часто починаються на узбережжі з простої допитливості, поруч з якою йде трохи удачі.

Нагадаємо, вчені виявили в Андах останки одного з найдавніших динозаврів у світі. Майже повний скелет рептилії розкопали на висоті близько 3000 метрів.