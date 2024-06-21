Несподіваний поворот: штучний інтелект перетворив вірусний мем про дівчину-катастрофу на відео

Штучний інтелект перетворив вірусний мем про дівчинку-катастрофу на відео.

На оригінальному фото, зробленому Дейвом Ротом 2005 року, зображена його донька Зої, яка спостерігає за тим, як горить будинок, де, як повідомляється, місцеві пожежники проходять тренування.

Побачивши, що його дочка повернулася і усміхнулася в камеру, Дейв сфотографував її. 2007 року він взяв участь у фотоконкурсі і виграв його.

Дівчинка-катастрофа Зої / Фото: Дейв Рот

Однак більшість з користувачів Мережі добре знайомі з цією світлиною завдяки тому, що вона незліченну кількість разів використовувалася протягом багатьох років як шаблон мему для різних речей. Мем, як правило, мав простий формат: її обличчя накладали на різні катастрофи, такі як вимирання динозаврів, ядерні вибухи чи затоплення Титаніка.

Disaster Girl стала настільки популярною, що Зої навіть змогла отримати фінансову вигоду від вірусного захоплення – побачивши, як зображення перетворилося на NFT 2021 року.

Тепер один користувач соціальних мереж поділився своїм поглядом на Disaster Girl. У версії зі штучним інтелектом зображення зажило власним життям: там з'явилося двоє пожежників, що прямують до камери.

2. Disaster girl with firefighterspic.twitter.com/zHX7MKsJq1 — Madni Aghadi (@hey_madni) June 15, 2024

Втім, не усі оцінили це відео. Користувачі поділитися своїм розчаруванням, назвавши його одним з "найбільших провалів штучного інтелекту нашого часу". Скарги були зосереджені на тому, що відео змістило фокус з реакції Зої на пару випадкових пожежників, і що це було "редакторською помилкою": "Ці пожежники – фонові декорації, а тепер вони в центрі уваги".

Нагадаємо, обличчя найдавнішої людини вперше розкрито через 300 000 років. Вчені реконструювали обличчя чоловіка за допомогою 3D-технологій.

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