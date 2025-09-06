Несподіваний гість завітав до австралійки по ласощі: ким він виявився (відео)

Відкривати двері \ фото ілюстративне

Відомий уродженець Австралії несподівано завітав у гості до місцевої мешканки. Його візит, зафіксований на відео, швидко розлетівся Мережею.

Як повідомляє австралійське видання The Project, подія сталася на початку серпня у місті Брісбен.

Ролик із цим особливим візитером став набувати популярності після його оприлюднення у серпні цього року. Водночас на платформі в Reddit він зібрав понад 10 тисяч реакцій та понад сотню коментарів.

На відео видно, як хтось стукає у двері будинку однієї із місцевих мешканок. Коли ж господиня їх відчинила, аби подивитися, хто там — вона була вражена. За дверима стояв кенгуру, який прийшов у гості та всіляко натякав, що не відмовився б від частування.

Жінка відразу зрозуміла, чого хоче тварина, і пригостила її шматочком бісквіта. Кенгуру із задоволенням з’їв його.

Дата публікації 16:29, 05.09.25

Попри цікавість та явний попит на ласощі з боку кенгуру, господиня була обережною. Вона усвідомлювала, що тварина може бути непередбачуваною, тому не ризикувала.

Позаду господині можна почути голос іншої жінки, який вочевидь належав її доньці. Вона просила не впускати цього гостя у середину, що й зробила власниця будинку.

Наприкінці відео, господиня прощається із кенгуру та обережно зачиняє двері.

У соцмережі коментатори висловлювали своє здивування від візиту кенгуру, дехто зазначав, що тварина поводиться так «ввічливо», бо знає, що його погодують, дехто — ділився схожими історіями, інші ж застерігали, адже кенгуру може бути небезпечним.

Залишали користувачі й іронічні коментарі:

«Коли принцеса Діснею переїжджає, а тварин не повідомляють»;

«Привіт, це обслуговування номерів»;

«Їхню увагу просто відвертають, а небезпеку становить павук позаду, який намагається їх убити»;

«Можна сказати, що це Австралія, а не Америка, бо кенгуру — це не поліцейський, який вривається не в той будинок.

