Нессі більше не самотня: мисливці за Лохнеським чудовиськом приголомшили заявою

У найвідомішого монстра планети нібито народились дитинчата

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Експерти з команди Loch Ness Exploration звернули увагу на нетипове затишшя на озері Лох-Несс та зменшення кількості появ знаменитої істоти на поверхні. Фахівці дійшли висновку, що Нессі ховається глибоко в підводних печерах, щоб захистити своє нове потомство від сторонніх очей.

Про це пише Daily Star.

Нове покоління шотландських монстрів

Дослідник Роб Лонг наголошує, що чудовисько однозначно продовжує жити в озері, але останнім часом стало значно обережнішим і мудрішим.

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«Але навіть попри те, що вона не так часто піднімається на поверхню, зрозуміло, що вона все ще вважає цю територію своїм домом, і тепер ми думаємо, що знаємо причину її затишшя», — зазначив фахівець.

Упродовж останніх місяців очевидці все частіше повідомляли про спостереження значно менших об’єктів, ніж зазвичай, що й наштовхнуло мисливців на думку про появу малих монстрів.

Сміливіші за матір та перші докази

Експерти припускають, що молоді криптиди будуть набагато безстрашнішими за свою матір, оскільки ще не знають страху перед людьми.

«Цілком логічно, що коли в неї з’явилися діти, вона стала тихішою, ніж зазвичай, і, ймовірно, оберігала своїх малюків у печерах, але останніми тижнями кількість спостережень знову зросла», — пояснив Роб Лонг.

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Цьогоріч офіційний реєстр зафіксував уже сім зустрічей із невідомими об’єктами, остання з яких сталася 5 липня, коли восьмирічна дівчинка помітила вдалині невелику темну істоту.

Ще торік досвідчений 60-річний мисливець Еоїн О’Фаодхагейн заявляв про появу на відеокамерах юної Нессі, яка гралася зі здобиччю перед тим, як швидко зникнути в темних глибинах озера.

Нагадаємо, що цьогоріч хвиля активності Нессі розпочалася 1 березня, коли американський турист Тоні Інгорн помітив темно-зелене тіло, що виринало з води. За його словами, істота піднялася над поверхнею приблизно на 0,6 метра, а видима частина сягала від 1,5 до 3 метрів у довжину. Загадковий об’єкт перебував лише за 4,5 метра від борту туристичного човна.

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